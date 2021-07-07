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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الممثل القانوني لملاك أيفر جيفين: "قناة السويس" تنجح دوما

تكريم المستشار خالد
تكريم المستشار خالد ابو بكر

قال فاز بير محمد، الممثل القانوني لمالكي السفينة إيفر جيفن وجهات التأمين عليها، إنه من دواعي سروره أن يشهد الاحتفال البالغ الأهمية بمناسبة استكمال السفينة لرحلتها بعد حل الأزمة.


كما توجه بالشكر بشكل خاص إلى  الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والسفير ماساكي نوكى، سفير اليابان بمصر، على حضور الفاعليات.

أسامة ربيع يقرر تعيين خالد أبو بكر مستشارا قانونيا دائما لرئيس هيئة قناة السويس

أسامة ربيع يقرر تعيين خالد أبو بكر مستشارا قانونيا دائما لرئيس هيئة قناة السويس


أضاف ممثل ملاك أيفر جيفين: “منذ وصولي إلى الإسماعيلية يوم السبت، أدهشني دفء وكرم ضيافة هيئة قناة السويس والشعب المصري، شكرا لكم أن جعتموني أستشعر كل ذلك الترحاب”.


كما أسعده زيارة قناة السويس التي ستظل الشريان الأهم لحركة التجارة البحرية العالمية، قائلا: “قبل أن أصبح محاميًا، كنت أعمل كربان لدى شركة ميرسك، وأبحرت عبر القناة عدة مرات، لذا فأنا أدرك جيدًا أهميتها الكبيرة للملاحة الدولية”.

وتابع: “أوضحت تجربتي اللاحقة كمحامي، ومن هذه القضية نقطة واحدة هي أن قناة السويس تنجح دوما، وستستمر في النجاح بفضل العلاقات القوية التي تربط هيئة قناة السويس بالسفن التي تستخدم القناة”. 

حسن النية 

وأكمل: "إنها علاقة يكمل الأطراف فيها بعضهم البعض، ومن الضروري الحفاظ على هذه الشراكات وتعزيزها في كل فرصة سانحة، كما يسعدني أن أقول أنه خلال الأسابيع والأشهر الماضية، تمكننا من تحقيق ذلك من خلال حسن التصرف وحسن النية والعمل الجاد".


واختتم موجها الشكر للفريق أسامة ربيع ولجنة تفاوض هيئة قناة السويس، بقيادة المحامي الدولي، خالد أبو بكر، على نهجهم المحترف والودي للغاية تجاه المباحثات التي أجريت. مشيرا إلي  الوصول  إلى حل مرضٍ لكلا الطرفين.

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