لحظة إطلاق "المسار السريع" للوافدين إلى بريطانيا .. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تجربة إطلاق "المسار السريع" للملقحين الوافدين إلى بريطانيا .

ووفقا للتقرير فإن شركتا بريتيش إيرويز وفيرجن أتلانتك أعلنتا أمس الأربعاء عن إطلاق مسار سريع خاص لاستقبال الوافدين الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد-19 في مطار العاصمة البريطانية هيثرو.

وطبقاً للبرنامج الجديد، سيتمكن الوافدون من عدد من الدول من تحميل بياناتهم الصحية وإثبات تلقيهم جرعتي اللقاح رقمياً قبل إقلاع رحلاتهم.

وتأتي الخطوة بينما يسعى القائمون على شركات الطيران في بريطانيا إلى توفير دخول سهل وسريع للأشخاص المطعمين القادمين من دول "القائمة الصفراء" التي حددتها السلطات البريطانية كدول آمنة دون حجرهم صحياً.

وستبدأ التجربة الجديدة برحلات قادمة إلى لندن من مدن أثينا ولوس أنجلوس ومونتيغو بيي ونيويورك.

وقال شون دويل، المدير التنفيذي لخطوط الطيران البريطانية، إن شركته تساعد بالفعل المسافرين من بريطانيا إلى دول أخرى على مشاركة بيانات تلقيحهم وقد حان الوقت لتكرار نفس التجربة على القادمين إلى البلاد من أجل إنعاش الاقتصاد البريطاني.

وأضاف: "نتطلع إلى تقديم البيانات التي تثبت أنه من السهل التحقق من حالة التطعيم بالكامل وأن تفي الحكومة بالتزامها لتحريك البلد مرة أخرى".

يذكر أن طلابا بريطانيين قد اكتشفوا مؤخرا حيلة جديدة للحصول على نتيجة إيجابية لفحص فيروس كورونا من أجل الحصول على اجازة كورونا من المدارس .

وذكرت صحيفة " الجارديان " البريطانية إن طلابا بريطانيين ابتكروا حيلة غير تقليدية تضمن الحصول على نتيجة إيجابية لفحص فيروس كورونا باستخدام شئ رخيص جدا وهو عصير البرتقال الطبيعي.

وقامت الصحيفة البريطانية بالتحقق من نجاح الحيلة وبالفعل كان الأمر حقيقيا ولكن ذلك ليس نتيجة احتواء عصير البرتقال على الفيروس، لكن الأمر مرتبط بحموضة البرتقال التي تغير نتيجة الفحص وتؤدي لإظهار نتيجة إيجابية في فحص كورونا.

ودفع الأمر الصحيفة لاختبار بعض الأطعمة والمشروبات الأخرى لمعرفة أى منها قادر على تحقيق نفس نتيجة عصير البرتقال في اختبار كورونا وجد أن بعض الأطعمة تحقق نفس النتائج ومنها الكوكاكولا والكاتشب.

وما يساعد طلاب بريطانيا على تزوير نتيجة اختبار كورونا أنه يسمح لهم بأخذ أدوات إجراء الفحص في المنزل وعدم استخدامه داخل الأنف كما هو معروف.



