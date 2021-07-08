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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشرة صباح البلد

جلسة مجلس الأمن اليوم لمناقشة أزمة سد النهضة.. تتصدر نشرة صباح البلد

سد النهضة
سد النهضة

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على  فضائية “صدى البلد”، مجموعة من التقارير والأخبار المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية،  اليوم،  الخميس:

إطلاق قافلتين طبيتين ضمن "حياة كريمة" بالشرقية والوادي الجديد

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة اليوم لمناقشة أزمة سد النهضة 

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس الموافق 8 يوليو الجاري، جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة الأثيوبي.

ونقلت صحيفة "السوداني"، عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، اليوم، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي سيشاركان في الجلسة.

كانت مصر قد طالبت، الخميس الماضي، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الأثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.

اجتماع حول الحوار العربي الأسيوي في مجال الملكية الفكرية 

تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية اليوم /الخميس/عبر تقنية الاتصال المرئي، الاجتماع الثاني حول الحوار العربي الآسيوي في مجال الملكية الفكرية بين اليابان ودول عربية مختارة، وبالتعاون مع قسم الدول العربية بقطاع التنمية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وقالت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت،في تصريح صحفي اليوم /الأربعاء/، إن جدول أعمال الاجتماع سيناقش عدة موضوعات أهمها: مناقشة وضع مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية وتطبيقها للأساليب التقنية الحديثة، وكذلك أهمية التكنولوجيا الحديثة في إدارة أنظمة براءات الاختراع.

وأكدت حرص الدول العربية على تعزيز وتطوير علاقاتها مع اليابان تحديداً لما توصلت إليه من تقدم هائل في مختلف المجالات للدفع بالجهود التنموية في الدول العربية.

وزير الشباب والرياضة يسلم 265 دراجة كهربائية 

يسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الخميس بالمركز الأوليمبي بالمعادي الدراجات الكهربائية ضمن مبادرة "دراجتك صحتك" ، والتى تنفذها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأعلن وزير الشباب والرياضة أنه سيتم تسليم 265 دراجة كهربائية في مرحلتها الأولى، مقابل مبلغ 12 ألف جنيه سعر الدراجة الواحدة، ويتم تقسيط سعرها على مدار 12 شهراً، وذلك انطلاقاً من دور الدولة في الحفاظ على صحه المواطن المصري ورفع معدلات اللياقه البدنيه، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

أضاف صبحى أن الدراجة الكهربائية تعتبر أداة جيدة للحفاظ على اللياقة البدنية مشيرا إلى أنها تتميز بوجود محرك كهربائى وبطارية تساعد على قطع مسافات كبيرة و تعتبر وسيلة انتقال أمن أو بديل عن السياره ويتم تاحه الدراجه للجمهور بسعر أقل من السوق نتيجة دعم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع البنك الأهلى في مبادرة لتقديم تسهيلات فى السادات لكافه المواطنين .

الأهلي يلتقي المقاولون العرب في الدوري الممتاز

يبدأ الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز رحلة المؤجلات السبع بمواجهة قوية أمام مضيفه المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة 26 للمسابقة.

ويتبقى للأهلي 7 مباريات مؤجلة في مشواره بالدوري المصري وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب في ظل منافسة شرسة مع الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة بينما يتصدر الزمالك برصيد 61 نقطة من 27 لقاء.

ويتبقى للأهلي 7 لقاءات مؤجلة يخوضها على التوالي قبل انطلاق الجولة 29 للدوري أمام المقاولون العرب ثم مصر المقاصة ثم البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان ووادي دجلة وسيراميكا كليوباترا.

صباح البلد حياة كريمة مجلس الأمن الدولي أزمة سد النهضة صحيفة السوداني

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