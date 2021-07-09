سهام عز الدين : السيسي يقود نهضة المرأة على المستوى الدولي

أكدت الدكتورة سهام عزالدين جبريل مقررة لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة والمشرف العام على فروع شمال وجنوب سيناء والقناة بالمجلس، على فخرها واعتزاها لمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقوق المرأة المصرية، بلد تعدى إلى المستوى الإقليمي والدولي دعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وتابعت الدكتورة سهام عزالدين خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يدعم المرأة في جميع المحافل الدولية، مضيفة أن مصر من الدول الرائدة في مجال تمكين المرأة في ظل القيادة السياسية الحالية.

وأضافت الدكتورة سهام عزالدين جبريل، خطة الدولة واستخراجيتها لتمكين المرأة نفذت في سنوات قليلة، لافتة أن الدولة المصرية تقدم لجميع الدول الإسلامية والعربية صورة مشرقة عن حقوق المرأة، مؤكدة على أهمية دور المرأة في المشاركة في التنمية المستدامة داخل مجتمعها.

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سمر سالم: الرئيس السيسي تعهد باستمرار تمكين المرأة والدفاع عنها وعن مكتسباتها

قالت الدكتورة سمر سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، ان الوعود التي قطعها الرئيس السيسي على نفسه، خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة، تؤكد حرصه علي دعم المرأة بشكل كامل والارتقاء بشأنها كما أن مصر لن تدخر جهدًا من أجل دعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأشادت سالم خلال تصريحات لها، بما قاله الرئيس السيسي، أن مصر ستعمل خلال العامين القادمين، على قضيتين رئيسيتين هما التمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة باعتبارها الأكثر إلحاحا.

وقالت النائبة سمر سالم، إن وعود الرئيس السيسي، تؤكد على الغاية الأساسية للبلاد من أننا لن نحقق التقدم والنهضة للشعب المصري وباقي الشعوب الإسلامية ما لم يتم تمكين المرأة، وتعزيز قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وشددت النائبة، على ان ما حدث خلال السنوات الماضية، من اهتمام غير مسبوق بالمرأة المصرية في شتى المجالات تشريعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وتوفير كافة الدعم لها، جاء انطلاقا من إيمان حقيقي بضرورة دعم المرأة وتمكينها والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.

كما أكدت سالم على الدور العظيم الذي لعبته المرأة المصرية في ثورة 30 يونيو، ودفاعها عن الهوية المصرية الوطنية الأصيلة ضد اختطافها والعبث بمستقبل الوطن.