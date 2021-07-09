عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سهام عز الدين : السيسي يقود نهضة المرأة على المستوى الدولي

صدى البلد

أكدت الدكتورة سهام عزالدين جبريل مقررة لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة والمشرف العام على فروع شمال وجنوب سيناء والقناة بالمجلس، على فخرها واعتزاها لمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقوق المرأة المصرية، بلد تعدى إلى المستوى الإقليمي والدولي دعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وتابعت  الدكتورة سهام عزالدين خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يدعم المرأة في جميع المحافل الدولية، مضيفة أن مصر من الدول الرائدة في مجال تمكين المرأة في ظل القيادة السياسية الحالية.

وأضافت الدكتورة سهام عزالدين جبريل، خطة الدولة واستخراجيتها لتمكين المرأة نفذت في سنوات قليلة، لافتة أن الدولة المصرية تقدم لجميع الدول الإسلامية والعربية صورة مشرقة عن حقوق المرأة، مؤكدة على أهمية دور المرأة في المشاركة في التنمية المستدامة داخل مجتمعها.

اقرا أيضا

سمر سالم: الرئيس السيسي تعهد باستمرار تمكين المرأة والدفاع عنها وعن مكتسباتها
قالت الدكتورة سمر سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، ان الوعود التي قطعها الرئيس السيسي على نفسه، خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة، تؤكد حرصه علي دعم المرأة بشكل كامل والارتقاء بشأنها كما أن مصر لن تدخر جهدًا من أجل دعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

 

وأشادت سالم خلال تصريحات لها، بما قاله الرئيس السيسي، أن مصر ستعمل خلال العامين القادمين، على قضيتين رئيسيتين هما  التمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة باعتبارها الأكثر إلحاحا.

 

وقالت النائبة سمر سالم، إن وعود الرئيس السيسي، تؤكد على الغاية الأساسية للبلاد من أننا لن نحقق التقدم والنهضة للشعب المصري وباقي الشعوب الإسلامية ما لم يتم تمكين المرأة، وتعزيز قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

 

وشددت  النائبة، على ان ما حدث خلال السنوات الماضية، من اهتمام غير مسبوق بالمرأة المصرية في شتى المجالات تشريعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وتوفير كافة الدعم لها، جاء انطلاقا من إيمان حقيقي بضرورة دعم المرأة وتمكينها والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.

 

كما أكدت سالم على الدور العظيم الذي لعبته المرأة المصرية في ثورة 30 يونيو، ودفاعها عن الهوية المصرية الوطنية الأصيلة ضد اختطافها والعبث بمستقبل الوطن.

التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي مجلس النواب المجلس القومى للمرأة

ترشيحاتنا

أول تعليق من أمريكا على اتفاق شراء المياه بين إسرائيل والأردن

بنتلي تكشف الستار عن فلاينج سبير 2022 الهجينة.. صور وفيديو

بإجمالي ثروة تخطت الـ 100 مليار.. رئيس مايكروسوفت السابق ينضم لنادى أثرياء العالم

السودان.. النيابة العامة تقرر الإفراج عن معتقلين مقربين من نظام البشير

خالد الغندور يهنىء الزمالك بـ لقب نادي القرن

مفيش أمل...تعليق صادم من شوبير على "تفويت "عماد النحاس لـ الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

بمارس الرذيلة مقابل المال.. اعترافات موكا حجازى فتاة التيك توك عقب القبض عليها

غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

هيحصل جدل خلال 10 أيام.. خالد الغندور يشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة

مفيش أمل...تعليق صادم من شوبير على "تفويت "عماد النحاس لـ الأهلي

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

كيف يمكن لحقن البلازما إعادة الخلايا بعد عملية ختان الإناث ؟

ماذا حدث.. مرتضى منصور يبكي للمرة الأولى ويتراجع عن زيارة الزمالك "فيديوجراف"

بمشاركة دولية.. مؤتمر طب التجميل النسائي يناقش حلول الحد من ختان الإناث.. فيديو

استوصوا بالنساء خيرا.. السيسي يوجه رسالة للعالم الإسلامي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ