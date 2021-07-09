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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف دسوقي يكشف عن مفاجأة بشأن فيلم وقفة رجالة |خاص

شريف دسوقي
شريف دسوقي

كشف الفنان شريف دسوقي في تصريح خاص لـ صدى البلد عن مفاجأة بشأن فيلم " وقفة رجالة".

 

وقال شريف دسوقي :" أحضر لجزء ثان من فيلم وقفة رجالة خاصة بعد النجاح الكبير للجزء الأول ".


ظهر الفنان شريف دسوقي لأول مرة، في أكاديمية الفنون بصحبة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ووسط طلاب أكاديمية الفنون لإلقاء ندوة وإجراء حوار مفتوح معهم.

ورحب أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون بالفنان شريف دسوقي الذي يجتمع بالطلاب اليوم لإلقاء محاضرة فنية  عن مشواره ونصائحه لهم، كعادته مثلما وصف نقيب الممثلين في كلمته.

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عودة شريف دسوقي

قال الفنان شريف دسوقي في تصريح خاص لـ صدى البلد في وقت سابق، إنه سيخرج  من المستشفى وسيبدأ إعطاء ورشة لدارسي معهد فنون شعبية خاصة بـ " الحكايين".

أضاف شريف دسوقي :"أنا واحد من الحكايين وهذه مادة يتم تدريسها في المعهد ، وكنت كل فترة أحرص على إعطاء ورشة في هذه المادة ، ".

ونشر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، مقطع فيديو للنجم شريف الدسوقي في أحدث ظهور له بعد بتر قدمه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتغنى الفنان شريف دسوقي خلال الفيديو بكلمات عن السعادة، برفقة أشرف زكي، وكتب: معنى السعادة شريف دسوقي حمد الله ع السلامة".

وتفاعل عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا، وتمنوا له طريق مليء بالسعادة والنجاح في كل مراحله القادمة.

بدأ الفنان شريف دسوقي في أخذ مقاسات الطرف الصناعي الذي سيتم تركيبه له لكي يساعده على المشي، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية تم خلالها بتر ساقه.


ووجه "دسوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، ، الشكر للمخرجة كاملة أبو ذكري مخرجة "بـ100 وش" للوقوف بجانبه خلال، مؤكدًا أنه يظهر ويطل على الجمهور من خلال فيلم "ماما حامل".

وتابع: "أنا أتولدت تحت خشبة المسرح.. بيتنا كان جوه المسرح"، كما أن والده كان مدير المسرح ورخصته موجودة، منوهًا إلى أنه عاش مع إسماعيل ياسين خلال فترة كبره، كما أنه يعجبه تجربة مسرحية للشباب من إخراج تامر كرم ومعتز ولي الدين.

 

وأكد شريف دسوقي، أن عمليته الأخيرة التي أجراها نجحت بسبب الطب المصري وقوته وأن مصر تمتلك فرقا طبية على أعلى مستوى، قائلا: "عندنا طب عالمي لا يقارن بأي طب موجود في العالم والأطباء عندهم أمانة".

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