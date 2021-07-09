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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

‎إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

إصابة عشرات الفلسطينيين
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

أصيب 83 فلسطينيا، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي على جبل صبيح في بلدة بيتا الواقعة بجنوب نابلس.

ووفقًا لوكالة أنباء وفا الإخبارية،  قال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، أحمد جبريل، إن "8 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم في صدره وشخصت إصابته بالمتوسطة، و55 آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، و10 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و10 جراء السقوط"، خلال المواجهات التي اندلعت على الجبل.


الجدير بالذكر أن بلدة بيتا  تشهد مواجهات يومية منذ قرابة شهرين، رفضا لإقامة مستوطنة "جفعات افيتار" على قمة جبل صبيح.

 

صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى


وعلى جانب آخر، أدى آلاف المواطنين الفلسطينين، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبوابه.

وبحسب وكالة معا، قالت وزارة الأوقاف الاسلامية في القدس، إن 35 ألف مصلٍ، أدوا الجمعة على مساحة 144 دونما في رحاب "الأقصى".

وكانت قوات الاحتلال قد نشرت حواجزها على مداخل الأقصى والبلدة القديمة، عقب توافد المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

واعتقلت  قوات الاحتلال فتى أثناء خروجه من المسجد الأقصى، بحجة رفعه علم فلسطين.

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