رئيس ومستشارو قضايا الدولة ينعون جيهان السادات

نعى المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة ومستشارو الهيئة، السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان لما قدمته من عطاء للوطن.

وأضاف رئيس ومستشارو هيئة قضايا الدولة في نعيهم للسيدة جيهان السادات “وقفت بجانب زوجها الرئيس الراحل في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن قاده فيها إلى تحقيق انتصار أكتوبر المجيد الذي يظل علامة مصرية بارزة وفارقة في تاريخ بطولات العزة والكرامة”.



وأعرب مستشارو الهيئة عن خالص عزائهم ومواساتهم لعائلة الفقيدة والشعب المصري.

واختتم البيان “حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.