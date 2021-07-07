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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المستشار رأفت على عمر أمينا عاما لهيئة قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

أصدر المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، قرارا بتعيين المستشار رأفت على عمر شریف   أميناً عاما لهيئة قضايا الدولة، ويكلف بأمانة المجلس الأعلى للهيئة. 

ويعد هذا القرار هو الأول الذي أصدر المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة بعد صدور قرار رئيس الجمهورية امس بتعيينه رئيسا لهيئة قضايا الدولة خلفا للمستشار ابو بكر الصديق الذي بلغ السن القانونية. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية أصدر قرارا بتعيين  المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة اعتبارًا من أول يوليو الجاري ، خلفا للمستشار ابو بكر الصديق الذي بلغ السن القانونية. 

 وحصل المستشار حسين مصطفى فتحي

على ليسانس الحقوق سنة 1973 من جامعة القاهرة، ثم عُين  في درجة مندوب مساعد بالهيئة في يناير  ١٩٧٤.

تدرج  فى الوظائف القضائية بها إلى أن تم ترقيته الى درجة مستشار بالهيئة  ثم وكيل و  نائب رئيس الهيئة في يناير ١٩٩٦. 

 عمل  بالعديد من أقسام الهيئة، وكان يشغل  قبل توليه منصب رئاسة الهيئة عضوًا بالمجلس الأعلى للهيئة رئيس قطاع الأقسام القضائية بالإضافة إلى اختصاصات رئيس قطاع بالنسبة لقسم المنازعات الخارجية. 

أُعير  بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بدولة الكويت في الفترة من 2010 حتى 2019

قضايا الدولة الفتوى والتشريع هيئة قضايا الدولة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المستشار حسين مصطفى فتحى

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