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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الكولومبي يطالب بإيقاف حارس مرمى الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

صدى البلد

تقدم الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بطلب رسمي لنظيره الأمريكي الجنوبي " كونمبيول" بإيقاف إيمليانو مارتينيز، حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني.

وطلب الاتحاد الكولومبي إيقاف مارتينيز في نهائي كأس كوبا أمريكا بسبب السلوك السيء أمام منتخب بلادهم في نصف نهائي كوبا أمريكا.

وأكد الاتحاد الكولومبي أن مارتينيز وجه عبارات مسيئة للاعبي المنتخب، أثناء تسديدهم لضربات الترجيح.

وكان مارتينيز قد تصدى لـ 3 ضربات ترجيحية، في مباراة الأرجنتين وكولومبيا بنصف نهائي كوبا أمريكا، ليقود راقصي التانجو للوصول للنهائي.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة البرازيل صباح يوم الأحد في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

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