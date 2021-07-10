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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

امتحانات الثانوية العامة

بدء توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالدقهلية

توافد طلاب الثانوية
توافد طلاب الثانوية على لجان الامتحان بالدقهلية

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بالدقهلية، في التوافد على لجان الامتحانات فى أول ايام امتحانهم حيث  يؤدى اليوم السبت ٣٢٣٠٥ طالب وطالبه شعبه علمى مقسمين إلى ٢٤٤٤٢ طالب وطالبه شعبه علمى علوم و٧٨٦٣ طالب وطالبه شعبه علمى رياضة، أول أيام امتحانهم في مادة اللغه العربية لمدة ثلاث ساعات بدءا من الساعه ١٠ صباحا حتى الواحدة ظهرا.

كما تم إقامة ممرات آمنه وحواجز امام اللجان لتنظيم عملية دخول الطلاب والطالبات والتأكد من الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتعقيم ولبعاد أولياء الامور الذين حرصوا على التواجد أمام اللجان للاطمئنان على أبناءهم.


ومن جانبه أكد على عبد الرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ان جميع المدارس بمحافظة الدقهلية مستعدة لإستقبال الطلاب والطالبات لأداء امتحانات الدور الأول  للثانويه العامه للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وسط إجراءات احترازية من التعقيم والتطهير واستخدام كافة الوسائل اللازمة لتطهير وتعقيم المدارس بناءا على توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مضيفا انه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الأمتحانات على مدى ٢٤ساعة وتشكيل غرفة عمليات بكل ديوان إدارة تعليمية  لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فورًا واتخاذ كافة الاستعدادات الأمنية من تفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية  على مستوى المحافظةوالتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جهازيتها للاستخدام وقت الحاجة.  
 

وأضاف انه تم التنسيق مع مديرية امن الدقهلية ومراكز الشرطة  على مستوى المحافظة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الأمتحانات بالإضافة لقوات الامن الخاصة باللجان لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها مشيرا الى انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير المدارس كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والمسئولين بالإدارات الصحية على توفير زائرة صحية بكل مدرسة أو  طبيب كما جرى توزيع تعليمات وملصقات مديرية الصحة على اللجان الامتحانية وتوفير أجهزة تعقيم وأجهزة  لقياس درجه حرارة الطلاب  قبل الدخول إلى اللجان .
 

وشدد على تعقيم اللجان يوميا قبل وبعد أداء الامتحانات وعدم دخول أي من الملاحظين والطلاب بدون كمامة موجها بضرورة توفير الجو الآمن والملائم للطلاب وبما يضمن سير أعمال  الإمتحانات بكل يسر وسهولة فضلا عن المتابعة اللحظية لسير  العمل  وحال أي عقبات يتم تذليلها فورا.

الجدير بالذكر ان امتحانات الفصل العام الدراسي تبدء اليوم السبت ٢٠٢١/٧/١٠ ويبلغ إجمالي عدد الطلاب  ٤٧٦٧٠ مقسمين إلى ٢٤٤٤٢ طالب وطالبه شعبه علمى علوم و٧٨٦٣ طالب وطالبه شعبه علمى رياضة و١٤٩٨٠  طالب وطالبه  ادبى،  بالإضافة إلى ٣٨٤دبلومه أمريكية.وان عدد اللجان ١٦٤ لجنه سير امتحانيه  منها ١٦٠ لجنه امتحانيه  للطلبه المنتظمين والمنازل بالإضافة للجنه المكفوفين والاورام والسجن والمتفوقين.

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