عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إلغاء الغرامات.. وزيرة الهجرة تشكر حكومة دبي لاحتوائها موقف المصريين العالقين بالإمارات

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن عميق شكرها وتقديرها للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، لما قدمته حكومة دبي من احتواء وتدخل سريع للمساعدة في حل موقف المصريين العالقين بالإمارات "دولة ترانزيت"، بسبب عدم قدرتهم على السفر للمملكة العربية السعودية، على خلفية قرار المملكة بعدم الوفود إليها باستثناء المواطنين السعوديين، كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا.

 

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن ما شهدته الأيام القليلة الماضية من تنسيق وتعاون بين الحكومة المصرية وحكومة دبي بشأن المصريين العالقين هناك، هو امتداد لعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

 

وأوضحت أنه تم التنسيق لعودة المصريين العالقين بالإمارات والمسافرين عبر شركات الطيران الإماراتي "الإمارات، فلاي دبي، العربية"، وتم إلغاء الغرامات الخاصة بتعديل موعد تذاكر الطيران الخاصة بهم لتيسير عودتهم لأرض الوطن، بالإضافة إلى إصدارهم توجيهات بتوفير الحجز للمصريين العالقين في ظل الزحام الحالي بسبب إجازات عيد الاضحى المبارك.

 

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه بداية من يوم الخميس الماضي الموافق ٨ يوليو الجاري، أصبح هناك جسر جوي لعودة الراغبين من المصريين العالقين بدولة الإمارات إلى أرض الوطن، مؤكدة على استمرار التنسيق مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني حتى الانتهاء من عودة الراغبين من المصريين العالقين.

 

وحثت وزيرة الهجرة، المصريين العالقين المسافرين عبر الشركات الإماراتية بشكل فردي ولم يقوموا بالحجز عن طريق شركات السياحة، ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة وتوضيح رقم التذكرة الخاصة بهم، واسم شركة الطيران المسافرين عبر الخطوط الخاصة بها، عبر الرابط: ‏https://forms.gle/P8CBohESSQUML9m99

 

وناشدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المواطنين المصريين العالقين بالإمارات، الالتزام بقوانين البلد المضيف، في أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها وفي ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة الفتح والعودة للمملكة، وذلك من أجل حمايتهم وحرصا على عدم تعرضهم للمسائلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص.

وزيرة الهجرة المصريين العالقين شركة الطيران المصريين العالقين بالامارات الهجرة

ترشيحاتنا

تعديل مفاجئ في موعد مباراة المقاصة والأهلى في الدوري

مهزلة سياسية.. حكومة إسرائيل الجديدة تحت المجهر وهذا ما فعلته

وزير التعليم: عقوبات وخيمة لـ مصور امتحان عربي الثانوية العامة

إسرائيل تحبط تهريب أسلحة من لبنان.. وحزب الله بدائرة الاتهام

نصائح علي جمعة مع اقتراب العشر الأوائل من ذي الحجة

امتحانات الثانوية العامة.. وزيرة الصحة: الدفع بـ 2156 سيارة إسعاف لتأمين اللجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

إحالة مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة للاستيلاء علي أموال المعاشات

جروبات الغش تتداول صور أسئلة وإجابات عربي الثانوية العامة.. والتعليم تتتبعها

"عمليات التعليم" تضبط الطالب المسئول عن نشر صور امتحان عربي الثانوية العامة

تعليق ساخر من خالد الغندور على تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك

خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

قرار سعودي عاجل بشأن المقاهي في مكة المكرمة

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

شاهد.. شاب سعودي يتحدى لاعب فرنسي شهير على فتح باسورد هاتفه مرتين

فيديو

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ