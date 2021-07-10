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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين “البحوث الإسلامية”: مشاركة الأزهر بمعرض الكتاب تستهدف محاصرة الفكر المتطرف

امين مجمع الحبوث
امين مجمع الحبوث الاسلامية

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين لمتابعة الأنشطة التي يقدمها الجناح سواء ما يتعلق بالإصدارات العلمية أو الأنشطة والفنون المتنوعة وورش العمل.

 جناح الأزهر الشريف

وقال الأمين العام إن مشاركة الأزهر بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الخامس على التوالي تمثل إضافة قوية خاصة على المستوى الفكري والثقافي، حيث يقدم الجناح مجموعة من الإصدارات الفكرية والثقافية المهمة التي تعالج قضايا مجتمعية تلامس واقع الناس، كما أن هذه الإصدرات تلبي مختلف احتياجات الفئات المجتمعية كما أنها تجيب على كثير من الأسئلة التي تدور بخاطرهم فيما يتعلق بالقضايا المعاصرة.

 جناح الأزهر الشريف

أضاف عياد أن مشاركة الأزهر الشريف تهدف إلى محاصرة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم، وبيانِ فَلسَفةِ المُواطَنة والتعايُش السلمي، وترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

 جناح الأزهر الشريف

أوضح الأمين العام أن الجناح يقدم مجموعة من الخدمات للجمهور العام كخدمة الفتوى المباشرة من خلال أعضاء الفتوى بالأزهر، مع التركيز على جانب الفتوى النسائية لتلبية احتياجات جمهور المعرض فيما يتعلق بأمور الفتوى تيسيرًا عليهم، كما يقدم قسم  الأطفال مجموعة متنوعة من الكتب والمجلات وورش العمل فضلًا عن عرض فيلم “نور” أحد أهم الإصدارات المرئية للأطفال، كما يعرض الجناح أيضًا مجموعة من نوادر مخطوطات الأزهر الشريف التي تعود إلى مئات السنين وتشكل جزءًا مهمًا من تراث الأمة وحضارتها. 

جناح الأزهر الشريف أعضاء الفتوى بالأزهر معرض القاهرة الدولي قضايا مجتمعية الفكر المتطرف نشر الفكر الإسلامي

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