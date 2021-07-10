أمين “البحوث الإسلامية”: مشاركة الأزهر بمعرض الكتاب تستهدف محاصرة الفكر المتطرف

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين لمتابعة الأنشطة التي يقدمها الجناح سواء ما يتعلق بالإصدارات العلمية أو الأنشطة والفنون المتنوعة وورش العمل.
جناح الأزهر الشريف
وقال الأمين العام إن مشاركة الأزهر بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الخامس على التوالي تمثل إضافة قوية خاصة على المستوى الفكري والثقافي، حيث يقدم الجناح مجموعة من الإصدارات الفكرية والثقافية المهمة التي تعالج قضايا مجتمعية تلامس واقع الناس، كما أن هذه الإصدرات تلبي مختلف احتياجات الفئات المجتمعية كما أنها تجيب على كثير من الأسئلة التي تدور بخاطرهم فيما يتعلق بالقضايا المعاصرة.
جناح الأزهر الشريف
أضاف عياد أن مشاركة الأزهر الشريف تهدف إلى محاصرة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم، وبيانِ فَلسَفةِ المُواطَنة والتعايُش السلمي، وترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.
جناح الأزهر الشريف
أوضح الأمين العام أن الجناح يقدم مجموعة من الخدمات للجمهور العام كخدمة الفتوى المباشرة من خلال أعضاء الفتوى بالأزهر، مع التركيز على جانب الفتوى النسائية لتلبية احتياجات جمهور المعرض فيما يتعلق بأمور الفتوى تيسيرًا عليهم، كما يقدم قسم الأطفال مجموعة متنوعة من الكتب والمجلات وورش العمل فضلًا عن عرض فيلم “نور” أحد أهم الإصدارات المرئية للأطفال، كما يعرض الجناح أيضًا مجموعة من نوادر مخطوطات الأزهر الشريف التي تعود إلى مئات السنين وتشكل جزءًا مهمًا من تراث الأمة وحضارتها.