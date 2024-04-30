عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجهوده في تطوير الرياضة..

نقابة المهن الرياضية تطلق اسم الدكتور محمود حسين على دورة تخريج المدربين والإداريين

صدى البلد

أطلقت نقابة المهن الرياضية ، اسم الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب علي حفل تخرج دارسي الدورة الأساسية للمدربين والإداريين رقم 521 التي أقامتها النقابة في محافظة بورسعيد ، وذلك تقديرا لجهوده الكبيرة واسهاماته في تطوير الرياضة المصرية والعمل علي حل مشكلات الشباب في إطار الدور التشريعي والرقابي للجنة .


وعلى هامش الحفل أقيم صالون ثقافي بعنوان ( مساهمة التشريعات في تطوير الرياضة المصرية ) بقاعة المدينة الشبابية ببورسعيد بحضور النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضة بمجلس النواب والأستاذ الدكتور فتحي ندا رئيس نقابة المهن الرياضية ولدكتور جمال محمد علي والكابتن محمد توما رئيس النقابة ببورسعيد.

 

وحرص الدكتور فتحي ندا ، رئيس نقابة المهن الرياضية ، وكابتن محمد توما نقيب نقابة بورسعيد وأعضاء نقابة المهن الرياضية، علي توجيه الشكر للدكتور محمود حسين علي جهوده الكبيرة في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب والرياضيين.

من جانبه وجه الدكتور محمود حسين ، الشكر لنقابة المهن الرياضية علي مبادرتهم باطلاق اسمه علي الدورة التدريبية رقم 521 ، مؤكداً أن اللجنة حريصة على ترك بصمة لها في الرياضة المصرية، حيث انتهت من تعديلات قانون الرياضة والتي يتتيح معالجة المشكلات الواضحة في المجال الرياضي ومن أهمها معوقات الاستثمار.


وكشف عن إجراء اللجنة حوار مجتمعي شمل كل المعنيين بالرياضة المصرية وكذلك التواصل مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، وتم مناقشتهم في تعديلات القانون لدعم وتطوير الرياضة لافتا إلي أن اللجنة حريص علي ظهور القانون للنور قريبا .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

بيان هام من الصحة السعودية بشأن حالات تسمم في الرياض

عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

ترشيحاتنا

فرص جديدة للتعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجالات الكيماويات وصناعة الأدوية

بعد اعتقال المشتبه به.. رئيس وزراء بريطانيا يعلق على حادث طعن مترو لندن

رضا حجازي: مدارس التعليم الفنى تمثل أحد أهم سبل دعم الاقتصاد

تسهيل إجراءات الاستثمار .. مصر تسعى لتعزيز التعاون مع بيلاروسيا

إجراء سعودي عاجل يخص الحجاج النظاميين

الرئيس السيسي يستقبل أمير دولة الكويت اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

بكوب دقيق ذرة.. طريقة عمل البسيسة الخفيفة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

فيديو

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

رقص وغناء.. لينا الطهطاوي تشعل حفل ليلة الحناء

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ