هاتريك تاريخي يهز عرش ميسي.. سباق هدافي كأس العالم 2026 يشتعل لتحقيق المجد

خطف المهاجم الكندي جوناثان ديفيد الأضواء في كأس العالم 2026 بعدما قاد منتخب بلاده إلى انتصار كاسح على قطر بسداسية نظيفة، في واحدة من أبرز نتائج الجولة الثانية لدور المجموعات، ليحول الأنظار من صراع المنتخبات إلى معركة جديدة على لقب هداف البطولة.

وفي ليلة لن تُنسى للجماهير الكندية، سجل ديفيد ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك المنتخب القطري، ليكتب اسمه في سجلات التاريخ كأول لاعب كندي يحقق هذا الإنجاز في نهائيات كأس العالم.

ضربة قوية لميسي في سباق الهدافين

قبل انطلاق الجولة الثانية، بدا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في طريقه للانفراد بصدارة هدافي البطولة، لكن تألق جوناثان ديفيد أعاد رسم المشهد بالكامل.

ورفع المهاجم الكندي رصيده إلى ثلاثة أهداف، ليتقاسم صدارة الهدافين مع ميسي، في سباق يبدو أنه سيكون أحد أكثر الصراعات إثارة خلال النسخة الحالية من المونديال.

وباتت المنافسة مفتوحة على مصراعيها مع استمرار مباريات دور المجموعات واقتراب الأدوار الإقصائية، حيث يمتلك عدد من النجوم فرصة حقيقية للانقضاض على القمة.

كبار النجوم يطاردون الصدارة

وراء ميسي وديفيد مباشرة، يقف عدد من أبرز مهاجمي العالم برصيد هدفين لكل منهم، يتقدمهم فولارين بالوغون مع الولايات المتحدة، وإليجاه جست مع نيوزيلندا، وياسين عياري مع السويد.

كما تضم القائمة أسماء ثقيلة اعتادت التألق في البطولات الكبرى، أبرزها كاي هافيرتز، وهاري كين، وإيرلينغ هالاند، وكيليان مبابي، إلى جانب يوهان مانزامبي وكايل لارين.

ويعكس هذا التنوع في قائمة الهدافين حجم التنافسية الكبيرة التي تشهدها البطولة، في ظل تألق عدد من المنتخبات والنجوم من مختلف القارات.

كندا تقترب من العبور

لم يقتصر مكسب المنتخب الكندي على تألق نجمه الأول فحسب، بل امتد إلى صدارة المجموعة الثانية بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط.

وجاء التفوق الكندي بفارق الأهداف عن منتخب سويسرا، الذي حقق بدوره فوزًا كبيرًا على البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1، ليشتعل الصراع على بطاقتي التأهل حتى الجولة الأخيرة.

ومن المنتظر أن تكون مواجهة كندا وسويسرا في ختام دور المجموعات واحدة من أقوى مباريات المرحلة الأولى، بينما يبحث المنتخب القطري عن حفظ حظوظه عندما يواجه البوسنة والهرسك.

كأس العالم 2026 نسخة مختلفة منذ البداية

تشهد بطولة كأس العالم 2026 واحدة من أكثر النسخ إثارة في تاريخ المسابقة، ليس فقط بسبب زيادة عدد المنتخبات المشاركة، بل أيضًا نتيجة التقارب الكبير في المستويات الفنية بين الفرق.

وأسهم النظام الجديد للبطولة في منح منتخبات عديدة فرصة الظهور بقوة على المسرح العالمي، الأمر الذي انعكس على النتائج والمنافسات داخل المجموعات، حيث أصبحت المفاجآت جزءًا ثابتًا من المشهد اليومي للمونديال.

سباق الحذاء الذهبي يشتعل مبكرًا

ومع انتهاء الجولة الثانية في عدد من المجموعات، بدأت ملامح المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي تتشكل مبكرًا.

فبين خبرة ميسي، وطموح جوناثان ديفيد، وقوة مبابي، وغزارة أهداف هالاند، وقدرة هاري كين على الحسم في المواعيد الكبرى، يبدو أن الجماهير ستكون على موعد مع سباق استثنائي قد يستمر حتى المباراة النهائية.

ومع كل جولة جديدة، تتغير الحسابات وتتبدل الأسماء، لكن المؤكد أن لقب هداف كأس العالم 2026 سيكون أحد أكثر الجوائز صعوبة وإثارة في تاريخ البطولة.

أنظار العالم تتجه نحو الجولات الحاسمة

ومع اقتراب نهاية دور المجموعات، تتزايد الإثارة داخل الملاعب وخارجها، حيث لا تزال المنافسة مفتوحة على بطاقات التأهل من جهة، وعلى الجوائز الفردية من جهة أخرى.

وفي الوقت الذي يحتفل فيه الكنديون بإنجاز جوناثان ديفيد التاريخي، يدرك ميسي وبقية النجوم أن رحلة البحث عن المجد الفردي والجماعي ما زالت في بدايتها، وأن المونديال لم يكشف بعد عن جميع أسراره.