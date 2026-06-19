طلاب الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها يبتكرون تطبيقا ذكيا لتطوير تجربة زيارة المتحف المصري الكبير

نجح طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها في تصميم وتطوير مشروع تخرج متميز بعنوان "MuseWay"، وهو تطبيق ذكي يهدف إلى تطوير تجربة زيارة المتحف المصري الكبير من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية التفاعلية.



ويستهدف المشروع تقديم تجربة متحفية متكاملة تجمع بين التعليم والترفيه، حيث يتيح للزوار التعرف على القطع الأثرية بسهولة عبر مسح الأكواد الخاصة بها باستخدام كاميرا الهاتف المحمول، ليحصل المستخدم على معلومات تاريخية وثقافية تفصيلية، مدعومة بالصور والشرح الصوتي بعدة لغات، بما يلبي احتياجات الزوار من مختلف الجنسيات.

كما يتضمن التطبيق خريطة تفاعلية للمتحف ونظاما ذكيا للتنقل الداخلي يساعد الزائر على الوصول إلى القاعات والمعروضات المختلفة بسهولة وكفاءة، فضلا عن توفير مساعد ذكي (Chatbot) يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للإجابة على استفسارات الزوار المتعلقة بالحضارة المصرية القديمة والقطع الأثرية المعروضة داخل المتحف.

ويقدم التطبيق جولات ذكية مخصصة وفق اهتمامات المستخدم والوقت المتاح له، إلى جانب إمكانية حفظ القطع الأثرية المفضلة وإرسال التقييمات والمقترحات، فضلًا عن مجموعة من الألعاب التعليمية التفاعلية التي تسهم في تعزيز المعرفة التاريخية والثقافية بطريقة مبتكرة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تحرص على دعم المشروعات الطلابية المتميزة التي توظف التكنولوجيا الحديثة في تقديم حلول عملية ومبتكرة لمختلف القطاعات، مشيرا إلى أن مشروع "MuseWay" يعكس المستوى العلمي والتقني المتقدم الذي يتمتع به طلاب الجامعة وقدرتهم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة التراث والثقافة والسياحة المصرية.

من جانبه قال الدكتور كرم عبد الغني عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن مشروع "MuseWay" ضمن مشروعات التخرج التي نفذها طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعةبنها ، والتي تستهدف تقديم حلول مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لخدمة مختلف القطاعات التنموية والمجتمعية.