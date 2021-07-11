التعليم تنفي تسريب امتحان عربي الثانوية العامة لطلاب أدبي قبل موعده

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة كل ما يتم تداوله عبر صفحات شاومينج وأعوانه عبر السوشيال ميديا ، بشأن تسريب امتحان اللغة العربية المقرر أن يتم توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 على طلاب الشعبة الأدبية في العاشرة من صباح اليوم.

وقالت وزارة التربية والتعليم : “ماعندناش امتحانات بتتسرب، عشان الورق كله في حماية الجهات السيادية في الدولة” .

وأضافت وزارة التربية والتعليم: جميع مراحل العمل بـ امتحانات الثانوية العامة 2021 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم ، بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره على صفحات شاومينج واعوانه طوال فترة امتحانات الثانوية العامة ، مؤكدة أن مباحث الانترنت ترصد كل هذه الجروبات والصفحات للتعامل مع اصحابها بالقانون.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بيان بتفاصيل العقوبات التي تقرر فرضها على حالات الغش التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 أمس السبت الموافق 10/7/2021 خلال امتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية.

تحذير

وقال وزير التربية والتعليم: حذرنا كثيرا من الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ولكن للأسف قام الطلاب المذكورون في هذا البيان بمحاولات للغش وتم ضبطهم ومعاقبتهم كما هو وارد في البيان.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 ، سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة العربية بإجمالي عدد 257 ألف و145 طالب/ طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالب/طالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالب/طالبة.

وسارت امتحانات الثانوية العامة 2021 في يومها الأول أمس السبت ، بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.