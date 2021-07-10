بعد تعديل موعد المباراة.. تعرف على حكم مواجهة الأهلي والمقاصة في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة طاقم الحكام الذي سيقود مباراة الأهلي والمقاصة المقرر إقامتها على ملعب استاد السويس، والمؤجلة من الأسبوع الـ 18 للدورى.

طاقم الحكام :

محمود عاشور حكما للساحة، ويعاونه الثنائي أحمد نوفل وعماد العقاد، وحكم رابع محمد إبراهيم الدسوقي، وحكم فيديو طارق مجدي ويعاونه عاطف حسين.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة مصر للمقاصة مع الأهلي في استاد الجيش بالسويس ضمن مسابقة الدوري الممتاز في السابعة مساء غد الأحد 11 يوليو بدلا من إقامتها في الخامسة مساءً.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد بالسويس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

الأهلي حقق الفوز فى المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، ويسعى لمواصلة الانتصارات أمام المقاصة في مباراة الغد.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم استعداداته لمباراة المقاصة، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد بالسويس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.