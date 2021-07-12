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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مناقشة مشروع قانون حول إنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه تقدم باقتراح برغبة بشأن إنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، مشيرا إلى أنه سيحول هذا الاقتراح إلى مشروع قانون.

 

وأشار رضوان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه من المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون اليوم الإثنين، مؤكدا أنه يستهدف ضم كل المستشفيات الموجودة في مصر، سواء التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالى أو الجيش أو الشرطة.

 

وعاود مجلس النواب، للانعقاد أمس الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.

 

وشهدت مناقشة عدة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى إقرار اتفاقيتين دوليتين بقروض.

 

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.

اقتراح برغبة نشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية المستشفيات مجلس النواب وزير العدل

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