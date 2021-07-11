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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الجماهير تدعم المارد الأحمر بـ هاشتاج #الاهلي_الغالي قبل مواجهة مصر المقاصة

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي_الغالي قبل مواجهة النادي الاهلي مع فريق مصر المقاصة في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز. 
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏إن شاء الله وبإذن الله وبأمر الله الأهلي يفرحنا النهاردة نقول يارب يارب ياعالي أنصر الأهلي الغالي "  و "‏يارب ياعالي انصر الاهلي الغالي نفرح بالاهلي ان شاء الله  وندخل علي ايطاليا ".
 

وقال آخرون "‏‎يا رب يا عالي انصر الاهلي الغالي  ونحقق السداسية باذن الله " و "‏كلنا في ضهر الفريق  مهما كان المنافس كلنا ثقه في اللعيبة والجهاز الفني بشخصيه الاهلي وروح الاعبين هنقدر نحقق العاشرة والدوري وكأس مصر يارب ياعالي انصر الاهلي الغالي #الدوري_اهلاوي_بعزيمه_الابطال".

 

ويستضيف ستاد الجيش بالسويس، مباراة مصر المقاصة وضيفها النادي الأهلي ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 من بطولة الدورى الممتاز . 

 

وتقام مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي في السابعة بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق الكواليني.

 

ويدير لقاء مصر المقاصة والأهلي، تحكيما محمود عاشور بمساعدة أحمد نوفل وعماد العقاد حكما راية ومحمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا بينما يتواجد الثنائي طارق مجدى وعاطف حسين علي تقنية الفيديو"VAR ".

 

ويسعي مصر المقاصة بقيادة مدربة محمد عبدالجليل لتحقيق نتيجة ايجابية أمام بطل إفريقيا لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الممتاز . 

 

وكان أخر فوزه حققه فريق مصر المقاصة منذ 3 جولات أمام غزل المحلة وتلقي هزيمة امام الاتحاد السكندري والزمالك وتعادل أمام وادي دجلة.

 

وكان فريق مصر المقاصة خرج من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام الزمالك بنتيجة هدفين دون رد في ربع النهائي.

 

ويعول مصر المقاصة علي مهاجم الفريق باسم مرسي الذي حقق ثلاث انتصارات سابقة حينما كان لاعبا في الزمالك اثنين منهم في كأس مصر ومباراة السوبر المصري بركلات الترجيح.

 

وسجل باسم مرسي 6 أهداف في شباك النادي الاهلي حينما كان لاعبا في الزمالك وذلك خلال بطولة كأس مصر واثنين فقط بالدورى حينما كان لاعبا بالانتاج الحربي . 

 

وفشل باسم مرسي في تحقيق أى فوز علي الأهلي في بطولة الدورى وذلك خلال 10 مواجهات خسر 7 منها وتعادل في 3 فقط . 

 

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