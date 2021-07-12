عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يهاجم مجلس إدارة الزمالك وعبدالله جمعة كلمة السر

صدى البلد

هاجم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عقب بيان النادي بشأن أزمة التجديد لـ عبدالله جمعه نجم.الفريق

وأضاف شوبير في تصريحات.اذاعية لبرنامج “ مع شوبير ” عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن الزمالك نادي كبير ولا يجب أن يلتفت لاي شائعات تثار خاصة وأن الفريق لديه مباريات هامه وحاسمة في الدوري المصري و كأس مصر.

وأضاف أن الأفضل هو ظهور أسامه نبيه المدرب العام إعلاميا والتأكيد على عدم وجود أي أزمة ولكن أن يصدر مجلس الإدارة بيان في هذا الشان فهو أمر خاطئ. 

 

txt

أحمد سليمان: سأشجع الأهلي فى نهائي أفريقيا لمصلحة الزمالك

الزمالك يدعو لاجتماع طارئ للرد على تعديل جدول الدوري


دعا الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعضاء اللجنة لاجتماع طارئ اليوم الإثنين؛ لمناقشة التعديلات التي طرأت على جدول مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم وكأس مصر والذي أعلنت عنه اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد.

ويرى نادي الزمالك أن خوض مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر والأطراف الأخرى في البطولة ذاتها لم تخض مباراة دور الثمانية لا يحقق العدالة، وفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأنه لابد من إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر  اقدم وأعرق بطولة في القارة السمراء على الإطلاق في نفس اليوم وحتى التوقيت.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية المسابقة المحلية، وجاءت مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حتى نهاية الموسم كالتالي: 
الجولة الـ28 .. الزمالك وغزل المحلة يوم 3 أغسطس باستاد القاهرة في السابعة مساء 
الجولة الـ29 ..الزمالك أمام الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً
الجولة الـ30 ..الزمالك أمام الإسماعيلي يوم 12 أغسطس باستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً
الجولة الـ 31 ..الزمالك  و وادي دجلة يوم  16 أغسطس باستاد القاهرة في التاسعة مساءً
الجولة الـ32 ..  الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم 20 أغسطس باستاد السويس الجديد في السابعة مساءً.
الجولة الـ33 .. الزمالك والانتاج الحربي أحد يومي 22 أو 23 أغسطس باستاد القاهرة
الجولة الـ34.. الزماكل أمام البنك الأهلي أحد يومي 25 أو 26 أغسطس باستاد بتروسبورت.
وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي كأس مصر يوم 9 أغسطس  باستاد بتروسبورت في السابعة مساءً.

ادارة نادي الزمالك الزمالك عبدالله جمعة شوبير الدوري الممتاز اتحاد الكرة

موضوعات متعلقة

الإسكان: تنفيذ 936 وحدة بـ "سكن لكل المصريين" في أكتوبر الجديدة

ترشيحاتنا

لتجنب انسداده.. أستاذ قلب يكشف علامة مميزة لقصور الشريان التاجي| فيديو

شكري يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث فرص التعاون

تعرف علي حالة الطقس يوم عرفة وحتى نهاية الحج بالمشاعر المقدسة

منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

ارتياح وشراكة جديدة.. تفاصيل 24 ساعة قضاها السلطان هيثم بن طارق في السعودية

فتاة مرضت بـ نزلة برد عادية.. والمفاجأة ظهرت عند الطبيب في أذنيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع طارئ فى المقاصة اليوم بعد الهزيمة برباعية أمام الأهلي

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

السودان يوجه رسالة عاجلة لروسيا بشأن أزمة سد النهضة

تداول صور امتحان اللغة الأجنبية الثانية على جروبات الغش بعد توزيعه في اللجان

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في اللجان

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

عمليات التعليم : امتحان اللغة الاجنبية الثانية "ماتسربش "

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ