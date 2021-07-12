شوبير يهاجم مجلس إدارة الزمالك وعبدالله جمعة كلمة السر

هاجم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عقب بيان النادي بشأن أزمة التجديد لـ عبدالله جمعه نجم.الفريق

وأضاف شوبير في تصريحات.اذاعية لبرنامج “ مع شوبير ” عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن الزمالك نادي كبير ولا يجب أن يلتفت لاي شائعات تثار خاصة وأن الفريق لديه مباريات هامه وحاسمة في الدوري المصري و كأس مصر.

وأضاف أن الأفضل هو ظهور أسامه نبيه المدرب العام إعلاميا والتأكيد على عدم وجود أي أزمة ولكن أن يصدر مجلس الإدارة بيان في هذا الشان فهو أمر خاطئ.

الزمالك يدعو لاجتماع طارئ للرد على تعديل جدول الدوري



دعا الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعضاء اللجنة لاجتماع طارئ اليوم الإثنين؛ لمناقشة التعديلات التي طرأت على جدول مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم وكأس مصر والذي أعلنت عنه اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد.

ويرى نادي الزمالك أن خوض مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر والأطراف الأخرى في البطولة ذاتها لم تخض مباراة دور الثمانية لا يحقق العدالة، وفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأنه لابد من إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر اقدم وأعرق بطولة في القارة السمراء على الإطلاق في نفس اليوم وحتى التوقيت.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية المسابقة المحلية، وجاءت مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حتى نهاية الموسم كالتالي:

الجولة الـ28 .. الزمالك وغزل المحلة يوم 3 أغسطس باستاد القاهرة في السابعة مساء

الجولة الـ29 ..الزمالك أمام الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً

الجولة الـ30 ..الزمالك أمام الإسماعيلي يوم 12 أغسطس باستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً

الجولة الـ 31 ..الزمالك و وادي دجلة يوم 16 أغسطس باستاد القاهرة في التاسعة مساءً

الجولة الـ32 .. الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم 20 أغسطس باستاد السويس الجديد في السابعة مساءً.

الجولة الـ33 .. الزمالك والانتاج الحربي أحد يومي 22 أو 23 أغسطس باستاد القاهرة

الجولة الـ34.. الزماكل أمام البنك الأهلي أحد يومي 25 أو 26 أغسطس باستاد بتروسبورت.

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي كأس مصر يوم 9 أغسطس باستاد بتروسبورت في السابعة مساءً.