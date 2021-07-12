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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طالبت التعاقد مع محمد الشناوي في 2012

أحمد سليمان: سأشجع الأهلي فى نهائي أفريقيا لمصلحة الزمالك

أحمد سليمان
أحمد سليمان

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، أنه سيشجع النادى الأهلى في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز لأنه يمثل مصر في البطولة وأيضا لمصلحة الزمالك في الدوري والكأس.

وأضاف أحمد سليمان خلال في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على أون تايم سبورت 2: "أتمنى فوز الأهلى بدوري أبطال أفريقيا لأنه يمثل مصر، وفوزه باللقب سيسهل الأمر على الزمالك للفوز بالدوري والكأس، لأنه لو اتهزم هيقاتل على البطولتين، أما لو فاز فهيكون مريح شويه ومن السهل سقوطه محليا".

التعاقد مع محمد الشناوي

 

وأردف أحمد سليمان: "طالبت التعاقد مع محمد الشناوى لنادى الزمالك في عام 2012، لتدعيم حراس الفريق ولكن لم تتم الصفقة، وأفضل صفقة قمت بها هي ضم طارق حامد الذى يقدم مستوى مميز حتى الآن، بالإضافة إلى هزيمة الأهلى في صفقة الثلاثى معروف يوسف وأحمد دويدار وخالد قمر".

وتابع أحمد سليمان: "الزمالك محتاج مجلس إدارة منتخب في الموسم المقبل، لأن رحيل مصطفى محمد كان مرتبط بوعد من المجلس السابق ورفض البقاء والزمالك تأثر بغيابه والنادى يحتاج تدعيمات 20% وخاصة العمود الفقرى للفريق".

وأوضح أحمد سليمان: لغيت فكرة ترشيحى في اتحاد الكرة بعد التمديد للجنة الحالية، ولكن لكل وقت حديث بمعنى إن تغيرت الأوضاع سيكون هناك قرار جديد".

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