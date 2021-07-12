السفير المصري بباريس يلتقي أفراد الجالية في فرنسا

التقي السفير المصري علاء يوسف سفير مصر بباريس ومندوبها لدي اليونيسكو، بالجالية المصرية بباريس من ضمن اللقاءات الدورية التي يعقدها مع أبناء الجالية المصرية بفرنسا.





وخلال اللقاء بحث السفير المصري، المشكلات الخاصة بهم والعمل علي تذليل الصعوبات المتعلقة بغلاء أسعار مصر للطيران بحضور المدير الاقليمي لشركة مصر للطيران بباريس والذي استمع لشكاوي الجالية المصرية بباريس ونيس وموناكو ومرسيليا وليون .





وعرضت الجالية المصرية، على السفير المصري مشكلة عدم وجود طيران في بعض مدن فرنسا مثل مرسيليا ونيس وأيضا المشكلات المتعلقة بزيادة أسعار تذاكر مصر للطيران حيث تحرص الجالية علي السفر لمصر بشكل دوري .





واستعرضت الجاليه المصرية بفرنسا، الخدمات المتميزة لمصر للطيران والأمان الذي يشعر به المصريين عند سفرهم علي متن الشركة الوطنية.





وكان أبرز الحضور محمد الحوفي مرسيليا وناديه رجب من مقاطعة موناكو والدكتوره جيهان جادو عضو مجلس الحي بفرساي والدكتور سميرسليمان من ليون بجانب حضور العديد من ابناء الجالية ورؤساء الجمعيات والروابط المصرية بفرنسا وأعضاء المكاتب الفنية بالسفارة والمستشارين.