اقتصاد الإمارات .. 867 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 867 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 238 مبايعة بقيمة 635.2 مليون درهم منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 157.64 مليون درهم و205 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 477.56 مليون درهم.

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام"، أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 14 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم وتلتها منطقة السطوة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 55 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 198.2 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 81.83 مليون درهم و57 رهن فلل وشقق بقيمة 116.36 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 58 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 22 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 34.12 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 16 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الأولى بقيمة 6 ملايين درهم.