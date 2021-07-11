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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|مجلس سيدات أعمال أبوظبي يواصل فعاليات جائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر 2021

سيدات اعمال ابوظبي
سيدات اعمال ابوظبي

يواصل مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تقديم الندوات التعريفية للدورة السادسة لجائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر لعام 2021، بالإضافة إلى طرح عدة ورش تثقيفية حول الجائزة وكيفية التقديم، وتعبئة وثيقة ونموذج المشاركة في الجائزة.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام" إن المجلس لا يزال يستقبل العديد من طلبات الراغبات في المشاركة، الأمر الذي يؤكد مدى النجاح التي تحققه جائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر منذ إطلاقها في 2016 وعلى مدى 6 دورات متتالية، حققت خلالها مجمل الأهداف والرؤى في تطوير أفكار المشاريع المقدمة كمَّاً ونوعاً.

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وتعد جائزة هذا العام إحدى أهم المبادرات ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي 2020 - 2024 لتحقيق المشاركة المتميزة للمرأة في ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار.

كما تعمل الجائزة على تحفيز ودعم صاحبات الإبداع والابتكار من خريجات الجامعات والمعاهد العليا ورائدات الأعمال لطرح أفكار ومشاريع جديدة ومبدعة، حيث تعمل استراتيجية الجائزة على مساندة أفكار المشاريع الفائزة وتشجيعها، من خلال توفير حزمة من الخدمات وبرامج التدريب المعتمدة عالمياً، وتقديم المعلومات والاستشارات، بالإضافة إلى توفير حاضنة للأفكار المبتكرة والاهتمام بها، بغية تحويلها إلى مشاريع حقيقية ومنافسة في الأسواق التجارية.
وسيتم استخدام نموذج الأعمال كانفس /Canvas/ في سير عمل الجائزة، ويعد نموذج كانفس برنامجاً منطقياً وسهل الاستخدام، وهو نموذج عالمي، ولديه أكثر من 5 ملايين مستخدم عالمياً، ويوجه إلى الابتكار في جميع نواحي العمل، كما يساعد على التحقق من الفرضيات في الأعمال، وفي عرض القيمة المضافة، كما يعد نموذجاً سريعاً وذا تكلفة متواضعة، يسهم في إنشاء نماذج أعمال جديدة بسهولة، وتحليل وتحديث نموذج العمل الحالي.
وتواصل جائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر لعام 2021 فعالياتها إلكترونياً وبالتقنية الافتراضية

وتنقسم فئات التقديم على الجائزة إلى ثلاث فئات، وهي فئة الأفكار الفردية من رائدات وسيدات الأعمال صاحبات الأفكار والمبادرات الجديدة والمبتكرة في مجال الأعمال، والفئة الثانية هي فئة الأفكار الجماعية من خلال مجموعات لا تتجاوز 5 سيدات لكل مجموعة وتنطبق عليها نفس شروط ومعايير التقييم، ويجوز لكل سيدة في الفريق الجماعي أن تتقدم للجائزة بشكل فردي .. أما الفئة الثالثة فهي فئة رائدة الأعمال المتميزة، حيث يمكن تقديم الأفكار للجائزة فقط للفائزين في الدورات السابقة للجائزة وتنطبق عليها نفس شروط ومعايير التقييم .. كما ويشترط التقديم للجائزة أن يكون التسجيل واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة إلكترونياً، وأن تكون الفكرة مبدعة أو مبتكرة لها جدوى وفائدة اقتصادية وقابلة للتطبيق.

جدير بالذكر أن جائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر لعام 2021، تهدف إلى تشجيع وتحفيز الاستثمار في المشروعات المبدعة والمبتكرة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى المرأة، وإذكاء روح التنافس والإبداع والابتكار لدى رائدات الأعمال وطالبات الجامعات والمعاهد العليا، ودعم أفكار المشاريع المبدعة والمبتكرة لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خلال توفير الدعم الفني والإداري واقتراح الحلول الممكنة للتنفيذ، والمساعدة في اكتساب القدرة على اختيار أفكار المشروعات، والقدرة على تحديد وتوضيح الفكرة وإعداد خطة العمل، واحتضان المشاريع الفائزة في حاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة، و تشجيع صاحبات الأفكار على تطوير قدراتهن ومهاراتهن من خلال التأهيل والتدريب في مجال ريادة الأعمال.
 

اقتصاد الامارات سيدات أعمال أبوظبي مشروع مبدع اخبار الخليج مال واعمال ريادة الاعمال

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