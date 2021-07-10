اقتصاد الإمارات| 5.3 مليار درهم التصرفات العقارية في دبي خلال أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي، أكثر من 5.3 مليارات درهم.



وأفاد تقرير التصرفات العقارية الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة اليوم، بتسجيل 1266 مبايعة بقيمة 2.98 مليار درهم، منها 102 مبايعة لأراضي بقيمة 628.89 مليون درهم و1164 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 2.35 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 1.39 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 97 هبة بقيمة 983.6 مليون درهم.

التصرفات العقارية

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 86 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بينما تصدرت "ند الشبا الأولى" المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة المرقبات كأهم المبايعات، في حين تصدرت "المركاض" المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 170 مبايعة بقيمة 247 مليون درهم.