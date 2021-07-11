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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|مجلس إدارة غرفة الشارقة يواصل إجراءات تعزيز مكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية لممارسة الأعمال

اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات

أشاد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالنهج الحكيم والرؤية السديدة لللشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي جعلت اقتصاد إمارة الشارقة يتمتع بمرونة مكنته من التكيف مع مختلف المتغيرات إلى جانب تسارع نموه المستدام وتعزيز استقراره الذي انعكس على توفير بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات الخارجية وعززت مكانة الشارقة المتقدمة على خارطة الاقتصاد العالمي.


وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “ وام”، ان ذلك جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الـ 17 لمجلس إدارة الغرفة برئاسة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة و محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات.

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وثمن مجلس إدارة الغرفة المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لكافة أعمال الغرفة ودعم سموه اللامحدود الذي كان له الأثر البالغ في تشجيع الفعاليات الاقتصادية ومجتمع الأعمال في الشارقة وما حققته الغرفة من إنجازات على كافة الصعد.


واستعرض المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها الخطة الاستراتيجية النصف سنوية للعام الجاري والتي تتضمن مجموعة من الأهداف أبرزها التركيز على تنشيط قطاع الأعمال وتوفير الدعم له لتعزيز قدرته على تجاوز تحديات الظروف الراهنة .


وناقش المجلس تنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية التي تعتزم الغرفة إطلاقها الى جانب تسليط الضوء على عروض صيف الشارقة التي انطلقت فعالياتها في الثامن من يوليو الجاري وتستمر حتى 26 أغسطس المقبل في مختلف مدن ومناطق الإمارة إلى جانب مناقشة آخر التحضيرات لإطلاق الدورة الخامسة من مهرجان الذيد للرطب الذي ستقام فعالياته على أرض مركز إكسبو الذيد خلال الفترة من 22 إلى 25 يوليو الجاري.


وثمن عبدالله سلطان العويس، جهود القيادة الرشيدة لإمارة الشارقة ورؤيتها الاستشرافية التي عززت من استدامة الأعمال في الإمارة بفضل المناخ الاقتصادي المميز الذي وفرته القيادة وحكومة الشارقة التي حرصت على دعم قطاعات الأعمال لتعزيز مسيرة الشارقة التنموية.


وقال العويس إن العام الجاري كان عاما استثنائيا بالنسبة للغرفة لأنها استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات سواء على مستوى ارتفاع مؤشرات العضويات والشركات المنضوية تحت مظلتها أو على مستوى إنجاز وإطلاق العديد من المشاريع التنموية والذي يعد ثمرة التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة الدائمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي التي وفرت دعما لا محدودا ورعاية شاملة لغرفة الشارقة مكنتها من أداء رسالتها على أكمل وجه وخدمة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.


وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة حرص الغرفة على مواصلة الجهود في مساندة مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة من خلال تهيئة كافة الوسائل الداعمة لهم واستشراف مبادرات مبتكرة من شأنها حفظ أعمال القطاع الخاص وزيادة المحفزات لمساندته لتعزيز مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي ويواكب التطورات التي تشهدها الإمارة.


و أشاد محمد أحمد أمين العوضي بالجهود المبذولة من قبل موظفي الغرفة والتي تكللت بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري حيث سجلت الغرفة ارتفاعا ملحوظا في عدد شهادات المنشأ والتي بلغت 36332 شهادة بزيادة 588 شهادة عن نفس الفترة العام الماضي فيما بلغ إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة عن المناطق الحرة 1156 شهادة محققة زيادة وقدرها 9 بالمائة عن العام الماضي .


ولفت إلى أن الغرفة حريصة دوما على دعم القطاع الخاص في الإمارة وتأمين بيئة محفزة لنموه بما يتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات للخمسين عاما المقبلة عبر إيجاد برامج نوعية من شأنها تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز التنوع الاقتصادي الذي يمثل ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية لإمارة الشارقة.


وأكد مجلس إدارة الغرفة التزامه بترسيخ كفاءة الأداء المؤسسي للغرفة والعمل الدؤوب للحفاظ على كافة المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية مجددا تأكيده على اعتماد أفضل الممارسات العالمية التي تحفظ للقطاع الخاص في إمارة الشارقة ريادته وتميزه وتعزز من مكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية لممارسة الأعمال.
 

مال واعمال اقتصادر الامارات اخبار الخليج غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممارسة الاعمال

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