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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر الاولمبي يؤدي مرانه اليوم وشوقي غريب يعقد جلسة فنية

المنتخب الاولمبى
المنتخب الاولمبى

أدي المنتخب الأولمبي تدريبه مساء اليوم علي الملعب الفرعي باستاد القاهرة .

وبدأ شوقي غريب  المران بمحاضرة فنية مع اللاعبين  تحدث خلالها عن أهمية الأيام القادمه والتركيز بشكل كبير لنكون جاهزين لمواجهة فرق كبيرة بحجم إسبانيا والأرجنتين واستراليا .


وأكد شوقي غريب للاعبين أن الجماهير المصرية تنتظر منهم الكثير في الأولمبياد بعد تحقيق بطولة أفريقيا . 


تم تقسيم المران علي ثلاث مراحل الأولي خاصة بالإحماء والثانية تم تقسيم اللاعبين فيها إلي مجموعتين مدافعين ومهاجمين ثم جرت تقسيمه في نهاية المران شهدت حرص جميع اللاعبين علي تنفيد تعليمات الجهاز الفني

 
وأعلن شوقي غريب المدير الفني لـ المنتخب الأوليمبي قائمة اللاعبين ال 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

 

تضمنت قائمة المنتخب الأوليمبى ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

 

وفيما يلي قائمة لاعبى المنتخب الأوليمبى  كاملة:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

 

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

 

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.


ويلعب المنتخب الأوليمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

 

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل.

رمضان صبحي طاهر محمد طاهر المنتخب الأولمبي بطولة افريقيا عمار حمدي أولمبياد طوكيو 2020

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