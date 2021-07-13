باقة 300 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان لـ موديلات 2021 في مصر

يضم السوق المصري للسيارات نخبة من موديلات 2021، و التي تتنوع بين اطلالة الـ SUV، و الهاتشباك، و بين فئة الكروس اوفر، و"السيدان" التي تلاقي شعبية كبيرة نسبة لتمتعها بالعديد من المقاومات، إلى جانب مساحتها العائلية، و قياساتها الهيكلية المناسبة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات لـ موديلات 2021 تنتمي إلى فئة السيدان.

1 – هوندا سيتي موديل 2021

تحتوي السيارة هوندا سيتي موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، يستطيع أن يولد قوة تعادل 121 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 145 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكي الاداء تتكون من 6 سرعات.

اسعار السيارة هوندا سيتي موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى بسعر 345 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 369 ألف جنيه.

2 – شيفروليه ماليبو موديل 2021

تستمد شيفروليه ماليبو موديل 2021 قوتها من محرك 4 سيلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 163 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مما يجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 9.2 ثانية.

اسعار السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2021

الفئة الأولى موديل 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 379.990 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 434.990 جنيه.

3 – ام جي 6 موديل 2021

حصلت السيارة ام جي 6 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يولد قوة قدرها 169 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الامامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

اسعار السيارة ام جي 6 موديل 2021

الفئة الاولى موديل 2021 بسعر 287.990 الف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2021 بسعر 302.990 الف جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2021 بسعر 317.990 الف جنيه.

الفئة الرابعة موديل 2021 بسعر 322.990 الف جنيه.

4 – سوبارو امبريزا موديل 2021

دعمت سوبارو امبريزا موديل 2021 بمحرك 4 سليندر، ينتج طاقة قدرها 114 حصان، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1600 سي سي، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات، مما تجعل السيارة تنطلق من 0 لـ 100 كيلومتر خلال فترة زمنية تقدر بـ 12.6 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تبلغ 5.9 لتر/100 كيلومتر.

و تقدم السيارة سوبارو امبريزا موديل 2021 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 360 الف جنيه.

5 – رينو ميجان 2021

تتمتع رينو ميجان موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 115 حصان، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 1200 سي سي "تيربو"، ينتج قوة 130 حصان، مع عزم أقصى للدوران يقدر بـ 205 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكي الاداء سباعية السرعات.

اسعار السيارة رينو ميجان موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل E2 2021محرك 1600 سي سي بسعر279,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل E2+ 2021 محرك 1600 سي سي بسعر329,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل E3 2021محرك 1600 سي سي بسعر 348,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل E3+ 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 389,000 جنيه.