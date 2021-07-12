باقة 10 آلاف دينار بحريني .. 5 سيارات سيدان من هذه الفئة|صور

يضم سوق السيارات الـ"بحريني" نخبة من الطرازات القوية، و التي تتنوع بين التصميم الخارجي، و التجهيزات الداخلية، و التي تقدم على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، ولكن تبقى إصدارات السيدان أحد اقوى الفئات و التي تنال اعجاب كبير من محبيها نسبة لتمتعها بالعديد من المقاومات.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات سيدان داخل السوق البحريني ضمن باقة الـ 10 الاف دينار.

1 – تويوتا كورولا موديل 2021

تستمد السيارة قوتها عبر حزمة من المحركات القوية، حيث تقدم بمحرك سعة 1600 سي سي، بقوة 121 حصان، و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 168 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 200 نيوتن/متر، إلى جانب قدرات اعلى تجهيزًا من محرك رباعي الاسطوانات هجين بقوة 121 حصان، مع 142 نيوتن/متر من عزم الدوران.

و يتراوح سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2021 داخل السوق البحريني بقيمة 6.720 حتى 8.925 دينار.

2 – نيسان التيما موديل 2021

زودت نيسان التيما بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، بقوة 188 حصان، مع 244 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 220 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 8 ثوان.

و يبلغ سعر السيارة نيسان التيما موديل 2021 بقيمة قدرها 8.995 دينار بحريني.

3 – كيا اوبتيما موديل 2021

تستمد كيا اوبتيما قوتها من محرك 4 سليندر سعة 2000 سي سي، بقوة 150 حصان، و 192 نيوتن/متر من عوزم الدوران، بالاضافة إلى قدرات فنية اخرى تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات أيضا و لكن بسعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 190 حصان، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 246 نيوتن/متر.

ويتراوح سعر السيارة كيا اوبتيما موديل 2021 بقيمة 8.195 حتى 9 الاف دينار بحريني.

4 – هوندا اكورد موديل 2021

تضم السيارة هوندا اكورد موديل 2021 محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 198 حصان، و 260 نيتون/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تقدر بـ 195 كم/ساعة، بينما تصل من 0 لـ 100 خلال 7.5 ثانية، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 247 حصان، و 370 نيوتن/متر، و بهذه القدرات تنطلق السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.8 ثانية فقط.

ويبلغ سعر السيارة هوندا اكورد موديل 2021 بقيمة تتراوح بين 9.300 إلى 13.900 ألف دينار بحريني.

5 – رينو ميجان موديل 2021

تتمتع رينو ميجان بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصان، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك اخر بسعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 140 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 193 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 209 كم/ساعة، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 في غضون 9.9 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2021 من 5.980 دينار إلى 9 آلاف دينار بحريني.