عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أمن معلومات يكشف طريقة يتم استخدامها لـ تسريب الامتحانات

خبير امن معلومات
خبير امن معلومات

قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات، إن  بعض الأشخاص يعيدون استخدام وتوظيف التكنولوجيا بشكل سيء لتسريب الامتحانات، مضيفا:"   في بعض الأحيان يتم استخدام الساعات الذكية في  تصوير الامتحانات وتسريبها على الانترنت والسوشيال ميديا".

 

وأضاف   وليد حجاج  في  حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :"  هناك انواع من الساعات الذكية لا يوجد بها كاميرا وهناك ساعات ذكية فيها كاميرات تكون مخصصة لمتابعة الأطفال  ويستخدمها البعض في غرض سيء وغير مقبول وهو تسريب الامتحانات ".

 

وتابع وليد حجاج:"  تلك الساعات الذكية سعرها منخفض  ويتم استخدامها في تصوير الامتحانات، ويمكن ربطها بالانترنت"، مضيفا:"  التكنلوجيا لا يوجد شيء فيها أمن بنسبة 100% ".

امتحانات الثانوية العامة 


قال طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، إن تم العمل على تخصيص مركز التحكم عن بعد لمتابعة أداء الطلاب فى الامتحانات  لتيسيرها  بشكل أكثر من رائع عن أى عام آخر ،لافتاً أنه تم بذل جهد ضخم من كل الجهات المعنية وتوفيركل ما يلزم للجان الإمتحانات.

 

تابع طارق شوقي،، في تصريحات تليفزيونية سابقة، أنه هناك حملات مستميتة لإيقاف تطوير منظومة التعليم فى مصر منذ 3 سنوات، موضحاً أنه يوجد مجموعة من  الناس تختلق أشياء ليس لها أساس من الصحة لإثارة البلبلة علي السوشيال ميديا وخلق حالة غضب من وزارة التربية والتعليم مثل جمع حليب التى ليس لها اساس من الصحة.

 

أوضح طارق شوقي،أن الطلاب تستطيع الغش عن طريق الموبايل  وسماعات بلوتوث وساعات رقمية وتكسير كاميرات المراقبة ، بالإضافة إلى أنهم يقوموا بتصوير نفسهم ونشر الصور على السوشيال ميديا ميديا لتوجيه رسالة معينة للدولة، منوهاً إلى أنه يوجد غش في مصر بنسبة كبيرة .

 

أكد طارق شوقي، أنه تم ضبط 50 قضية غش لطلاب محرومين من دخول الامتحانات هذه السنة ،مشيراً إلى أن  حدود وزارة التربية ولتعليم ضبط الغش وليس منع الغش ، منوهاً إلى أن الطلاب الذين يختاروا الغش معروفين وتم رصدهم.

أمن معلومات تسريب الساعات التكنولوجيا الامتحانات اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

تحذيرات من تعرض ملايين الأشخاص حول العالم لخطر جديد

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلى المغرب.. اليوم

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

هل قراءة القرآن أفضل أم ذكر الله؟ علي جمعة يجيب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

رئيس جوجل يعلن تعرض الإنترنت المفتوح لهجمات حول العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد توجيهات السيسي.. برلماني يزف بشرى سارة حول انخفاض أسعار السيارات والبنزين

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

الاتحاد الأوروبي : سنفرض عقوبات على إثيوبيا

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

انفصال أصالة عن زوجها الجديد رسميا.. خاص

تحركات عسكرية عاجلة لـ الجيش السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضه لحادث أليم.. شاهد عروس تتزوج من عريسها على سرير المستشفى

بسبب الأغاني.. ميليشيا الحوثي تقتحم حفل زفاف وتطلق النار على المعازيم..فيديو

طريقة عمل أكلات عيد الأضحى ..5 وصفات مختلفة أبرزها الفتة المصرية والفشة

السماء تمطر مسامير وسلاحف.. شاهد | أحداث غريبة في أمريكا

فيديو

فيديوجراف.. الملياردير ريتشارد ينجح في الوصول إلى الفضاء

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

المزيد

ساحة رأي

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ