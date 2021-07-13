خبير أمن معلومات يكشف طريقة يتم استخدامها لـ تسريب الامتحانات

قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات، إن بعض الأشخاص يعيدون استخدام وتوظيف التكنولوجيا بشكل سيء لتسريب الامتحانات، مضيفا:" في بعض الأحيان يتم استخدام الساعات الذكية في تصوير الامتحانات وتسريبها على الانترنت والسوشيال ميديا".

وأضاف وليد حجاج في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" هناك انواع من الساعات الذكية لا يوجد بها كاميرا وهناك ساعات ذكية فيها كاميرات تكون مخصصة لمتابعة الأطفال ويستخدمها البعض في غرض سيء وغير مقبول وهو تسريب الامتحانات ".

وتابع وليد حجاج:" تلك الساعات الذكية سعرها منخفض ويتم استخدامها في تصوير الامتحانات، ويمكن ربطها بالانترنت"، مضيفا:" التكنلوجيا لا يوجد شيء فيها أمن بنسبة 100% ".

امتحانات الثانوية العامة



قال طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، إن تم العمل على تخصيص مركز التحكم عن بعد لمتابعة أداء الطلاب فى الامتحانات لتيسيرها بشكل أكثر من رائع عن أى عام آخر ،لافتاً أنه تم بذل جهد ضخم من كل الجهات المعنية وتوفيركل ما يلزم للجان الإمتحانات.

تابع طارق شوقي،، في تصريحات تليفزيونية سابقة، أنه هناك حملات مستميتة لإيقاف تطوير منظومة التعليم فى مصر منذ 3 سنوات، موضحاً أنه يوجد مجموعة من الناس تختلق أشياء ليس لها أساس من الصحة لإثارة البلبلة علي السوشيال ميديا وخلق حالة غضب من وزارة التربية والتعليم مثل جمع حليب التى ليس لها اساس من الصحة.

أوضح طارق شوقي،أن الطلاب تستطيع الغش عن طريق الموبايل وسماعات بلوتوث وساعات رقمية وتكسير كاميرات المراقبة ، بالإضافة إلى أنهم يقوموا بتصوير نفسهم ونشر الصور على السوشيال ميديا ميديا لتوجيه رسالة معينة للدولة، منوهاً إلى أنه يوجد غش في مصر بنسبة كبيرة .

أكد طارق شوقي، أنه تم ضبط 50 قضية غش لطلاب محرومين من دخول الامتحانات هذه السنة ،مشيراً إلى أن حدود وزارة التربية ولتعليم ضبط الغش وليس منع الغش ، منوهاً إلى أن الطلاب الذين يختاروا الغش معروفين وتم رصدهم.