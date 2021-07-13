المخابرات العراقية تعتقل ضابطا سرق رواتب دائرته وهرب إلى تركيا

تمكنت قوات الأمن العراقية ، من القبض على ضابط قام بالإعتداء على المال العام وسرقة رواتب زملائه الضباط، والهروب بها إلى تركيا، ظنًا منه أنه قد وجد بذلك ملاذًا آمنًا من جريمته، لا أحد سيستطيع الوصول إليه، إلا أن توقعاته لم تصدق وتم اعتقاله بجريمته.

وأعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، القبض على ضابط سرق رواتب دائرته وهرب إلى تركيا.



وقال في بيان صحفي إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تابع عملية إلقاء القبض بحق العقيد خالد المفرجي الذي سرق رواتب منتسبي المديرية العامة لشؤون المحاربين".

وأضاف أن عملية إلقاء القبض تمت بمتابعة دقيقة من قبل جهاز المخابرات العراقي بالتنسيق مع الجانب التركي".

وتابع اللواء رسول: "لن نتوانى بحق كل من يحاول المساس بأمن المواطن وحقوق منتسبي القوات المسلحة".

يأتي ذلك فيما عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية العراقية اجتماعًا للوقوف على أسباب الحريق في المستشفى الذي أودى بحياة أكثر من 40 شخصا.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار".

ولقي في العراق 41 شخصًا مصرعهم في الحريق الذي شب في المشفى.

وأشارت الصحف العراقية إلى أن هناك عددا من المصابين الذين تعرضوا للحرق حالاتهم خطرة.

من جهتها أعلنت السلطات المحلية في ذي قار، إخماد حريق المستشفى بالكامل وإعلان حالة الطوارئ.

ويأتي هذا الحريق بعد ساعات من حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.