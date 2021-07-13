تصل لـ42.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة في هذا التوقيت.. ونصيحة لطلاب الثانوية العامة

الأرصاد الجوية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد: إن الأجواء بالطقس الآن مستقرة بشكل كبير، مشيرا إلى أن هناك اليوم ارتفاعا بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة وزيادة فى سطوع أشعة الشمس على مدار اليوم.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان هناك ارتفاعات أخرى ستشهدها البلاد اعتبارا من يوم الجمعة حتى يوم الأحد، حيث تصل بالقاهرة إلى 39 و40 درجة مئوية فى الظل و42 و42 مع ارتفاعات نسب الرطوبة.

وتابع أن اليوم درجات الحرارة ما بين 45 و36 فى الظل، لافتا إلى وجود نشاط بالرياح فى فترات الليل، حيث إن عامل الرطوبة والرياح يكون لهم تأثير بدرجات الحرارة سواء بالإيجاب أو السلب.

ونصح طلاب الثانوية العامة بشرب الكثير من المياه أو السوائل أثناء التواجد خارج المنزل وعدم الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، بالإضافة إلى الجلوس فى أماكن التهوية خلال فترات الليل، وحذر السائقين من الشبورة المائية بالصباح الباكر.

وفي نفس السياق، كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، متوقعين أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، مع نشاط متوقع للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.



وبالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لـ حالة الطقس في البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 25

دمنهور 34 24

بلطيم 32 23

مطروح 30 22

السلوم 33 23

سيوة 38 23

بورسعيد 32 26

دمياط 31 25

الزقازيق 36 25

المنصورة 36 24

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 37 26

نخل 36 20

نويبع 38 28

طابا 36 24

كاترين 31 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 37 24

بني سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 39 26

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 42 28

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28

