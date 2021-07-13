بطل العالم فى الكيك بوكسينج: فخور بانتمائي إلى القوات المسلحة

قال العقيد محمد عبده، بطل العالم فى الكيك بوكسينج، إنه فخور بانتمائه إلى القوات المسلحة والقوات الجوية، لافتة إلى أنه مصرى يمثل مصر بأى شكل من الأشكال.

أشاد بطل العالم فى الكيك بوكسينج، بالدعم والفخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، و القائد الأعلى للقوات المسلحة وقائد القوات الجوية وتشجيعهم وتحفيزهم له طوال الوقت ليحصد هذا الم من النجاحات فى حياته.

وفى سياق أخر، قال العقيد محمد عبده، بطل العالم في الكيك بوكسينج، إن البطولة الآسيوية التي شارك بها المنتخب المصري، كانت من أقوى البطولات، وبالرغم من قوة المنافسين إلا أنهم استطاعوا حصد المركز الثالث في البطولة، موضحا أنه حصل على المركز الأول بالإضافة إلى كأس أفضل لاعب في البطولة.

وأضاف: حدثت لي إصابة في الدور قبل النهائي من البطولة إلا أنني استطعت أن أتخطاها، وأحصل على الميدالية الذهبية في البطولة.. شاركت في بطولة العالم الثانية وأنا في السنة الخامسة من الكلية، وبعدها أصبحت معيدة".



وتابع خلال برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي": القوات المسلحة كانت تعطيني دائما الدفع والتشجيع من أجل الحصول على البطولات"، لافتا إلى أن البطولة العربية بالجزائر كانت من أصعب البطولات التي خاضها في تاريخه.

وأردف: حدث لي قطع في الرباط الصليبي في الأدوار التمهيدية بالإضافة إلى حدوث إصابة وصلت إلى ارتجاج في المخ، ولكن استعنت ببعض الأدوية، كما أن زوجتي كان لها فضل كبير في تخطي الإصابة.

