حجز المهدي المنتظر مدعي النبوة بقطور علي ذمة التحريات

يعمل محفظا للقرآن ورأى المسيح الدجال في المنام

أصدر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار عماد سالم اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز قطور بحجز "محمد حبش " مدعي النبوة والمعروف إعلاميا بـ المهدي المنتظر علي ذمة تحريات المباحث لحين إنتهاء تحقيقات والتأكد من نشره الأكاذيب والإدعاءات من عدمه وإثارته البلبلة بين نفوس المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي فس بوك .



كما وجه المحامي العام بسرعه سماع أقوال شهود العيان من الجيران للتأكد من أنشطه "حبش" التي يزاولها والوقوف علي صحه تورطه في أعمال الدجل والشعوذه من عدمه .

وكان ضباط مباحث مركز قطور القوا القبض علي محفظ قرآن يدعي "محمد. م. ح" مقيم بمركز قطور بسبب ترويجة لأفكار مغلوطة عن الدين الإسلامى، لادعائه أنه المهدى المنتظر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتم اقتياده إلى ديوان مركز قطور.

كان اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بتمكن قوات الشرطة من ضبط المهدي المنتظر حال تواجده داخل دائرة مركز قطور .



وكانت قري مركز قطور بمحافظة الغربية شهدت قيام محفظ قرآن يدعي "محمد .م. ح" بتعليق يافطة علي باب منزلة مكتوب عليها " دار المهدي المنتظر لتحفيظ القرآن الكريم .

وأدعي محفظ القرآن من خلال ظهورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه المهدي المنتظر وأننا في زمن المسيح الدجال وأن أعوان المسيح الدجال يطاردونه و يقفون في طريقه لاعاقته .

وكشف أن سبب تعليقه لليافطة أنه يمشي بأمر من الله و ويتلقي تعليمات من الله مضيفا أن المسيح الدجال ظهر له في منام و تحدث معه و دار بينه حوار و قال إنه مواطن عادي لكنه يتميز عنا و يمكن للناس قوية الايمان أن تعرف.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .