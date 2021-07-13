عاجل
بعثة مصر تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا قبل السفر لأولمبياد طوكيو أقل من الخارج.. أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين توجيه رئاسي لإنتاج أتوبيسات النقل والمركبات للعمل بطاقة الكهربائية.. ونواب: ورقة رابحة لاستخدام الطاقة النظيفة وتوفير عملة صعبة وخفض أسعار الوقود محافظ بورسعيد يتقدم صفوف المشيعين لجنازة شهيد الواجب الملازم عبد الله الحمامى شمال سيناء تبحث رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بـ السركى واليومية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يعمل محفظا للقرآن ورأى المسيح الدجال في المنام

حجز المهدي المنتظر مدعي النبوة بقطور علي ذمة التحريات

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أصدر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار عماد سالم اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز قطور بحجز "محمد حبش " مدعي النبوة والمعروف إعلاميا بـ المهدي المنتظر علي ذمة تحريات المباحث لحين إنتهاء تحقيقات والتأكد من نشره الأكاذيب والإدعاءات من عدمه وإثارته البلبلة بين نفوس المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي فس بوك .

سقوط المهدي المنتظر المزيف بقبضة الشرطة في الغربية


كما وجه المحامي العام بسرعه سماع أقوال شهود العيان من الجيران للتأكد من أنشطه "حبش" التي يزاولها والوقوف علي صحه تورطه في أعمال الدجل والشعوذه من عدمه .

وكان ضباط مباحث مركز قطور القوا القبض علي محفظ قرآن يدعي "محمد. م. ح" مقيم بمركز قطور بسبب ترويجة لأفكار مغلوطة عن الدين الإسلامى، لادعائه أنه المهدى المنتظر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتم اقتياده إلى ديوان مركز قطور.

كان اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بتمكن قوات الشرطة من ضبط المهدي المنتظر حال تواجده داخل دائرة مركز قطور .


وكانت قري مركز قطور بمحافظة الغربية شهدت قيام محفظ قرآن يدعي "محمد .م. ح" بتعليق يافطة علي باب منزلة مكتوب عليها " دار المهدي المنتظر لتحفيظ القرآن الكريم .

وأدعي محفظ القرآن من خلال ظهورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه المهدي المنتظر وأننا في زمن المسيح الدجال وأن أعوان المسيح الدجال يطاردونه و يقفون في طريقه لاعاقته .

وكشف  أن سبب تعليقه لليافطة أنه يمشي بأمر من الله و  ويتلقي تعليمات من الله  مضيفا أن المسيح الدجال ظهر له في منام و تحدث معه و دار بينه حوار و قال إنه مواطن عادي لكنه يتميز عنا و يمكن للناس قوية الايمان أن تعرف.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

المهدي المنتظر أهالي مركز قطور قطور المحامي العام بطنطا الدجل أحمد عطا نائب محافظ الغربية الغربية

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد أداء طلاب الثانوية العامة لامتحان اللغة الأجنبية بقطور

ترشيحاتنا

المشاط تشارك في المنتدى الأممي الاقتصادي عن الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة

المبادرة الرئاسية لتصنيعها .. وزيرة الصحة تتفقد مركز تجميع البلازما بالعجوزة|شاهد

هل تدخل مصر موجة كورونا الرابعة ؟.. خبير فيروسات يجيب

مصر والسودان في خطر.. ماذا لو انهار سد النهضة بشكل مفاجئ؟ |فيديوجراف

فتح باب التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى نهاية يوليو عبر هذا الرابط

دعم الصناعة المصرية.. الإنتاج الحربي تدعو المستثمرين للاستفادة من إمكانيات شركاتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

شاهد.. لحظة اشتعال النيران فى سيارة نقل مواد بترولية على الدائري الأوسطي

انخفاض الرطوبة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول حالة الطقس غدا

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بشأن مفاوضات سد النهضة

رسميا.. البنك المركزي يعلن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

حقيقة زواج إلهام الفضالة من شهاب جوهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأشعة فوق البنفسجية.. قناع وجه جديد يقضي على كورونا بنسبة 99 %

فزع ورعب .. شاهد اللحظات الأولى بعد اندلاع حريق مستشفى الحسين بالعراق

بالصور..كارثة ذي قار.. ماذا حدث حتى يتفحم العراقيون في مستشفى الحسين؟

للمرة الأولى منذ 400عام.. ولادة أول قندس بعد انقراضه في بريطانيا

فيديو

أعمارهم 17 و18 سنة .. قصص فتيات من الشهرة إلى الزنزانة

هرب من المصحة لـ الموت.. غموض رحيل شقيق رامي صبري

فيديوجراف.. الملياردير ريتشارد ينجح في الوصول إلى الفضاء

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ