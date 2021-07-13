محمد زيدان بصحبة نيللي كريم فى أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.. شاهد

نشر محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق ، صورة له مع الفنانة نيللى كريم ، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وعلق زيدان على الصورة قائلا “ We’re Zed East ”.

يذكر أن نيللي كريم قالت إنها تعمل على تقديم شخصيات من المجتمع في أفلامها، مشيرة إلى أن تجربة فيلم "200 جنيه" مختلفة، إذ يضم عددا كبيرا من النجوم، وكل ممثل يقدم 4 مشاهد فلكل منهم قصة مختلفة عن الآخر.

ولفتت إلى أنها تجسد دور راقصة فقيرة وتعاني العديد من المشاكل والمواقف الصعبة، موضحة أنها تتعامل مع شخصياتها على أنها حقيقية تكره وتحب أحيانا وتفرح وتحزن أحيانا أخرى لذلك تكون أدوارها ليست بعيدة عن الواقع.

وأشارت إلى أنها وافقت فورا على خوض الفيلم عندما قرأت السيناريو وأعجبت بفكرته وجرأته لأنها دائما تبحث عن الجديد والمختلف الذي تظهر به إلى الجمهور.

وكشفت عن أن العمل الجيد يحمل مقومات النجاح بداية من الفكرة حتى فريق العمل والإخراج المميز، متمنية أن يحظى الفيلم بإعجاب الجمهور ويحقق النجاح وقت عرضه.

وأكدت أنها لا تركز في المنافسة، بل في ما تقدمه وتعتقد أن هذا الأمر يجعل الإنسان ناجحا بشكل أكبر، موضحة أن ما يهمها أن تكون لديها القدرة على تقديم عمل جيد بسيناريو محكم وفريق عمل يضيف إلى رصيدها.

ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول العملة فئة 200 جنيه، منذ إصدارها وتأثيرها في المجتمع بمختلف فئاته وانتقالها من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

ويشارك في بطولة الفيلم: ليلى علوي، وإسعاد يونس، وخالد الصاوي، وآسر ياسين، وعمرو عبد الجليل، ومحمد فراج، وهاني رمزي، وأحمد رزق، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

وتصدرت الفنانة نيللي كريم تريند جوجل بعد مشاركتها فى أغنية دولا دولا لفرقة المدفعجية والتى شاركتهما من قبل أغنية “مليونير” والتى قدمت فى مسلسل “100 وش” وعرض في رمضان قبل الماضى.

وكشفت فرقة المدفعجية نيللي كريم عن حزنهم الشديد بسبب عدم تحقيق الأغنية للنجاح الذى كانوا ينتظرونه وعللوا أن السبب الرئيسى لهذا الأمر هو طرحها فى توقيت غير مناسب.



