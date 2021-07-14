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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب تناقش أزمات محافظة أسيوط بحضور المحافظ .. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: محمد حمدي دسوقي، ياسر عمر شيبه، بشأن عدم مطابقة أعمال رصف الشوارع بمراكز محافظة أسيوط المختلفة للمواصفات الفنية وخاصة مدينة أسيوط والمدرجة بخطة هذا العام، ويتم تنفيذها حالياً، مما أدى إلى سوء حالة الطرق، ويُعد إهداراً للمال العام.

كما تناقش اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن:

الأول: عدم إصدار قرار تخصيص للأرض المحددة لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية الشغبة – محافظة أسيوط، بالرغم من إنهاء تنفيذ أعمال توصيل المواسير بشوارع القرى بنسبة 60% تقريباً.

الثاني: عدم تركيب الكاميرات بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط، والتي تم تخصيصها للمحافظة منذ عدة سنوات بتكلفة 19 مليون جنيه.

 

وتناقش اللجنة أيضا، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة سناء السعيد، بشأن:

الأول: عدم إدراج بعض قرى وتوابع مدينة ساحل سليم – محافظة أسيوط – بمبادرة حياة كريمة، وهى (جزيرة ساحل سليم – الهدار)، وعزب (الورد – فهيم – النواجي – فرغلي صالح) وقرية (التناغة الغربية)، بالرغم من اختيار مركز ساحل سليم ضمن أعمال التطوير بالمبادرة.

 

الثاني: توقف أعمال لجان المعاينات بمحافظة أسيوط  والتي تم تشكيلها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2020 نتيجة عدم قيام المحافظة بصرف مستحقاتهم، فضلاً عن عدم توفير وسائل مواصلات لنقل أساتذة كلية الهندسة جامعة أسيوط لتسهيل عملهم بإجراء المعاينات، مما جعلهم يستقيلون من لجان المعاينات. (بحضور اللواء/ عصام سعد، محافظ أسيوط)

طلبي الإحاطة رصف الشوارع محافظة أسيوط الصرف الصحى ساحل سليم كلية الهندسة وسائل مواصلات

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