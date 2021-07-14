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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطول 82 كيلو

الانتهاء من رصف 31 طريق تنموي بمطروح لربط 50 تجمع سكاني

رصف الطرق بمطروح
رصف الطرق بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدء أعمال الاستلام لمشروع إنشاء عدد من الطرق التنموية شرق مطروح بعدد ٣١ طريق بطول ٨٢ كيلو متر وذلك في إطار توفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية والتيسير على المواطنين بمطروح.

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وأكد اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي على الانتهاء من إنشاء ٣١ طريق بمجموع أطوال ٨٢ كيلو متر وبتكلفة مالية ٨٤ مليون جنيه.


وأضاف أن من هذه الطرق "٤ طرق بمدينة العلمين بطول ٤,١٤ كيلو متر وبتكلفة ٤ مليون جنيه و١٢ طريق بمدينة الضبعة بطول ٢٧,١٦ كيلو متر وبتكلفة ٣٠ مليون جنيه و١٨ طريق بمدينة مرسى مطروح بطول ٥٢,١٧ كيلو متر وبتكلفة ٤٨ مليون جنيه، وذلك لربط أكثر من ٥٠ تجمع بدوي بالطرق الرئيسية بشرق مطروح وذلك تحت إشراف نخبة من المهندسين المختصين بالجهاز.


وأشار أن الجهاز المركزي للتعمير ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي وصل إلى علامة 105 كيلو متر من الرصف الخرساني بمشروع ازدواج طريق مطروح سيوة أكبر مشروع للرصف الخرساني في الاتجاه الشمالي الغربي مضيفا ونسعد بإهداء محافظة مطروح عامة وأهلنا في سيوة أول 5 كم من الرصف الخرساني في تاريخ المحافظة من علامة الكم 100 إلى علامة الكم 105 ترقيم سيوة مطروح ويستمر العمل فى القطاع الثالث حتى علامة الكم 150 منطقة بئر النص اخر العام بجهود طاقم التنفيذ من مهندسين واداريين والسائقيين الجهاز.

محافظة مطروح اخبار المحافظات طرق جديدة رصف طرق جديدة ربط تجمعات صحراوية سيوة مطروح

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