وزيرة الهجرة ووفد المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور" يزورون قناة السويس

استقبل، اليوم الاربعاء، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ضمن فعاليات النسخة الرابعة الشبابية من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور.. Nostos".





وهي المبادرة التي كان قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة الثلاثية بالعاصمة القبرصية نيقوسيا عام ٢٠١٧.

يتضمن برنامج الزيارة التعرف على منطقة قناة السويس وما تشهده من إنشاءات ومشروعات قيد التنفيذ، وما يتم إنجازه من أنفاق وأرصفة موانئ ببعض مناطق الهيئة.

بدأ الفريق كلمته موجها شكره وامتنانه للوزيرة والمصريين فى الخارج على ما يتم بذله من أجل المساعدة فى التعريف بتاريخ وأهمية قناة السويس باعتبارها شريان حياة للعالم بأكمله.

وقالت الوزيرة نبيلة مكرم إنها حريصة على تعريف المصريين بالخارج بمشروعاتهم التنموية فى الداخل، وواجبنا نحوهم نقل الصورة الإيجابية لما يحدث من تنمية وتطوير لهم وذلك لدعم الوطن ومساندته فى قضيته، مضيفة أنها تعتبر المصريين فى الخارج هم سفراء مصر فى كل دولة يقيمون بها فكل فرد يستطيع أن ينقل لعدد أكبر بما يساهم فى الانتشار الواسع.

وأوضحت الوزيرة أنها ستنظم خلال الفترة المقبلة جولات أخرى للمصريين بالخارج للمشروعات التنموية بمنطقة قناة السويس، وذلك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية.

وشهد اللقاء تقديم فيلم وثائقى عن قناة السويس وتاريخها وما شهدته من أحداث منذ الإعلان عن حفرها حتى إنجاز قناة السويس الجديدة فى 2016، كما تم تقديم عرض تقديمى عن المنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة لها وخطة الهيئة فى النهوض بها وجذب الاستثمارات إليها، وما يتم حالياً من تجهيزات فى بعض المناطق لتكون على أتم الاستعداد للتشغيل والإنتاج.



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