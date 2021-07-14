جالاتا سراي يعلن عن قميصه الجديد بمشاركة مصطفى محمد

أعلن نادي جالاتا سراي التركي، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي عن قميصه الجديد، الذي تم تصميمه لموسم 2021-2022.

وظهر محترفنا المصري مصطفى محمد نجم الزمالك المعار لجالاتا سراي، في صور إعلان القميص الجديد للفريق التركي.

وشارك مصطفى محمد في الصور التي تم التقاطها للاعبين وظهر بقميص جالاتا سراي وتبدو على وجهه السعادة.

ويواصل فريق جالاتا سراي استعدادته للموسم الجديد.

وكان نادي جالاتا سراي التركي، قرر الانسحاب من مباراته الودية مع أولمبياكوس والعودة إلى بلاده، بعد أن اتهم المسؤولين اليونانيين بالتمييز، عقب رفضهم قبول نتائج اختبارات فيروس كورونا الخاصة باللاعبين.

ونقلا عن رويترز، جاء ذلك في وقت تعمل فيه أنقرة وأثينا لتحسين العلاقات بينهما واستئناف المحادثات المباشرة المتوقفة منذ 5 سنوات.

وتأتي مساعي تحسين العلاقات بعد توترات حدثت في العام الماضي، بسبب نزاعات على موارد الطاقة وحقوق السيادة في البحر المتوسط.

وكتب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عبر "تويتر"، إن الطريقة التي عومل بها الفريق في اليونان غير مقبولة.

وأجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بشأن الواقعة.

ووصف فريق جالطة سراي الواقعة بأنها "تمييز واضح ضد فريق تركي"، مضيفا أن المسؤولين اليونانيين رفضوا اعتماد نتائج الفحوص التي أجراها الفريق من قبل، وطلب إجراء فحوص أخرى.

وأضاف أن مسؤولي الجمارك والأمن اليونانيين تعاملوا بطريقة مهينة مع لاعبيه، ووضعوا عقبات أمامهم مما دفعهم إلى اتخاذ قرار العودة.

وقال وزير الحماية المدنية اليوناني نيكوس هاردالياس، إن المباراة الودية التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، لا تأتي في إطار حدث دولي، وبالتالي فإن جميع القادمين يخضعون لاختبار عينة أو فحص سريع.

وأوضح أن الفريق التركي رفض الخضوع لاختبار سريع وفقا لما يقتضيه القانون اليوناني، مضيفا: "نظرا لرفضهم، مُنع أعضاء البعثة من دخول بلدنا بناء على أوامر مني".