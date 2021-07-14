ليبيا.. 2604 إصابات جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 2604 إصابات جديدة بكورونا، وشفاء 415 شخصًا، وتسجيل 3 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

وحسب وسائل إعلام ليبية، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اليوم إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 633 إصابة و217 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 212 ألفًا و13 شخصًا، بينهم 26 ألفًا و778 حالة نشطة، ووفاة 3248 شخصا.

وفى سياق متصل، قدّم وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، سببين للزيادة اليومية المحلوظة في عدد الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة.

وحسب الوزير، فإن الزيادة في عدد الإصابات تعكس وعيًا شعبيًا بأهمية إجراء التحاليل للكشف عن الفيروس، ما رفع عدد العينات المخبرية خلال الفترة نفسها، كما تحدث عن زيادة تكرار العينات الموجبة التي رأى أنها سبب أيضًا في زيادة الحالات.

وفي رسالة طمأنة للمواطنين، تحدّث الزناتي عن وجود تناسب عكسي بين زيادة الحالات الموجبة أخيرًا وحالات الإيواء بمراكز العزل المختلفة سواء كانت في الأقسام أو العنايات، وكذلك حالات الوفيات جراء الوباء، والتي كانت «أقل من المتوقع» ،كما تحدث عن بقاء استهلاك الأكسجين الطبي وفق معدله الطبيعي رغم زيادة الإصابات، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعني أن حالات الإصابة الجديدة «طفيفة»، ويمكن «علاجها منزليًا أو بالعزل».