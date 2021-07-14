قناة الغدير : احتراق باخرة عراقية في الخليج ووفاة طاقمها

أفادت قناة الغدير العراقية اليوم الأربعاء، باحتراق باخرة عراقية في الخليج ووفاة طاقمها.

وذكرت القناة العراقية ان “باخرة عراقية احترقت في الخليج العربي وتوفي طاقهما على إثر الحريق ولم يتم معرفة سبب الاحتراق”.

قال مدير اعلام الموانئ أنمار الصافي في تصريح صحفي، إن “الانباء التي تم تداولها بشأن احتراق باخرة عراقية نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها”.

وأضاف انه “لم يرد أي اعلام لسيطرة الموانئ باحتراق باخرة عراقية لذلك من الصعب نفي المعلومة او تأكيدها وبانتظار الرد.

وكانت صحة محافظة ذي قار العراقية، أمس الثلاثاء، أعلنت ارتفاع أعداد ضحايا حريق مستشفى الحسين العراقية إلى 92 قتيلا و50 جريحا.

وأصدرت محكمة استئناف محافظة ذي قار العراقية، الثلاثاء، أوامرا بالقبض والتحري بحق 13 مسؤولا من مسؤولي دائرة صحة المحافظة، بينهم مدير الدائرة صدام الطويل.



وحصلت وكالة الانباء العراقية "واع، على وثيقة صادرة من محكمة تحقيق ذي قار، يظهر فيها "صدور أوامر قبض وتحرى بحق 13 مسؤولا بدائرة صحة محافظة ذي قار بينهم مدير الدائرة صدام الطويل، وذلك على خلفية الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن نتائج لجنة التحقيقات الخاصة بفاجعة الناصرية ستعلن خلال أسبوع واحد.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم وفقا لما نقلته السومرية نيوز، "عزاؤنا وعظيم مواساتنا لعوائل الشهداء والجرحى بالفاجعة التي حصلت في مستشفى الإمام الحسين ونقرأ سورة الفاتحة وقوفاً على أرواح الشهداء"، مبيناً أن "ما حدث يوم أمس في مدينة الناصرية يمثل جرحاً عميقاً في ضمير العراقيين جميعاً".

وأضاف، أن المسؤولية تتضاعف بتكرار هذا النوع من الفواجع خلال الأشهر الماضية، والتي تتزامن مع أزمات كبيرة بعضها طبيعي مثل الأزمة الاقتصادية، وبعضها بفعل فاعل مثل ضرب أبراج نقل الطاقة وتعطيل الشبكة الوطنية، ومحاولة البعض زعزعة الأمن الداخلي ونشر الفوضى والشكوك ومنع مضي القرار الوطني العراقي.