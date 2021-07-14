فرمان كارتيرون .. 3 مغاربه مرشحين للزمالك تعويضا لـ فرجاني ساسي

كشفت تقارير صحفية عن الآسماء المرشحة لنادي الزمالك بفرمان من باتريس كارتيرون المدير الفني تعويضا لرحيل اللاعب الدولي فرجاني ساسي .

وذكر “ راديو مارس المغربي ” ، أن كارتيرون وضع 3 لاعبين للاختيار مغاربه وهم ، ياسين أيوب “ الدوري اليوناني ، ” إدريس فتوحي “الدوري السعودي” ، يوسف بن ناصر “الدوري الفرنسي ” .

وشددت الإذاعة المغربية ، علي أن إدريس فتوحي نجم الاهلي السعودي هو الاقرب من الإنضمام لنادي الزمالك .

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 61 نقطة، حصل عليهم من خلال الفوز بـ27 مباراة.

ويسعى مسئولو الزمالك لتدعيم مركز خط الوسط بأكثر من لاعب مميز لتعويض العجز الذى يعانى منه الفريق فى هذا المركز خاصة بعد إستقرار الجهاز الفنى على رحيل محمد أشرف"روقا" ومحمود عبد العزيز بنهاية الموسم لعدم قناعته بمستواهما الفنى.

يأتى هذا فى الوقت الذى تم فيه ترشيح أكثر من لاعب لتدعيم خط وسط الزمالك فى الموسم المقبل على رأسهم مهند لاشين لاعب طلائع الجيش ، ونبيل عماد "دونجا" لاعب بيراميدز .

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في اجتماعها تعيين بدر حامد مديرا لقطاعات الناشئين بالنادي، وتكليفه بتشكيل مدربي فرق القطاع بالكامل، وكذلك قطاع المدارس والأكاديميات.

كما قررت اللجنة تعيين الكابتن حسين لبيب المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، على أن تتعامل أجهزة الإعلام المختلفة وتستقي معلوماتها من المنظومة الإعلامية بالنادي فقط.