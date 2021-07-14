هاشتاج الجزيرة تستعد للأميرة يتصدر تويتر.. ومغردون: العاشرة يا أهلي

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #الجزيره_تستعد_للاميره، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، داعمين لاعبي النادي الأهلي في المباراة القادمة في نهائي البطولة الإفريقية يوم السبت القادم.

في مباراة طرفها الأقوى، وبطلها الأوحد هو الأهلي، يلتقي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا مع نظيره كايزر تشيفز في نهائي البطولة الإفريقية يوم السبت القادم على ملعب محمد الخامس بحثًا عن النجمة العاشرة ليوسع الفارق بينه وبين الزمالك ومازيمبي لـ خمس بطولات.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول محاضرة للاعبي الفريق في المغرب، استعداداً لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وعقد بيتسو موسيماني محاضرة مع لاعبي الأهلي بمقر إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، قبل التحرك إلى ملعب «كهرماء» لخوض أول مران بالمغرب قبل النهائي الإفريقي المرتقب.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى المغرب مساء أمس لمواجهة فريق كايزر تشيفز في التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على استاد محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتصدر هاشتاج #الجزيره_تستعد_للاميره قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل جماهير كرة القدم تشجيعًا للاعيبة النادي الأهلي، كالآتي:

العاشرة يا أهلي.

بس متقاطعوش وقولو يارب

بالدم بالروح افريقيا مش هتروح

يـــارب ياعالي انصر الاهلي الغالي

بإذن الله العاشرة في الجزيرة

وتضم قائمة الأهلي في المغرب 28 لاعبًا هم:



حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.