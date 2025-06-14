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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
اسماء محمد

يعد الكوليسترول من أكثر المشكلات الصحية التي تسبب مضاعفات خطيرة عند إهمالها وتؤثر بشكل كبير على القلب والشرايين.

إليك بعض التغييرات الصحية للعادات اليومية تمكنك من علاج الكوليسترول وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك.

إنقاص الوزن الزائد


يمكن أن يساعد إنقاص الوزن على خفض مستويات الكوليسترول خاصة أن أنظمة الرجيم والأطعمة الصحية معظمها يقلل الكوليسترول الضار.

إنقاص الوزن


اتباع نظام غذائي مفيد لصحة القلب


ركز على تناول الأطعمة النباتية ومن هذه الأطعمة الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة قلل استهلاك السكر المضاف والصوديوم وقلل كذلك من الدهون المشبعة والمتحولة. 

الدهون الصحية موجودة في زيت الزيتون وزيت الكانولا وزيت جوز الهند المخصص للطعام .

 ومن المصادر الأخرى للدهون الصحية الأفوكادو والمكسرات والأسماك الزيتية.

مكملات غذائية غنية بزيت السمك

الرياضة يومياً 


ممارسة النشاط البدني يوميًا وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. 
تحدث إلى اختصاصي الرعاية الصحية إذا كنت غير نشط بدنيًاوحاول ممارسة التمارين الرياضية مدة لا تقل عن 30 دقيقة، خمس مرات في الأسبوع.

الإقلاع عن التدخين


إذا كنت تدخن، فيمكنك طلب المساعدة من الطبيب للإقلاع عن التدخين وكذلك الأمر بالنسبة الكحول فكلاهما أضراره خطيرة.

علاج التوتر

يمكن أن تساعد الأنشطة مثل التمارين الرياضية والتأمل على تخفيف التوتر والقلق.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

من الأفضل أن يحرص البالغون على النوم مدة تتراوح بين سبع وتسع ساعات كل ليلة لضمان عمل أجهزة الجسم المختلفة بشكل جيد والسيطرة على ارتفاع الكوليسترول والحد من أضراره.

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