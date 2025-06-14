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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
آية التيجي

في ظل تزايد الاهتمام بالصحة والأنظمة الغذائية الطبيعية، يبرز الشاي الأخضر كأحد أكثر المشروبات الصحية التي ينصح بها خبراء التغذية حول العالم. 

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

وبعيدًا عن كونه مجرد مشروب دافئ، كشف عدد من الدراسات الأجنبية أن كوب من الشاي الأخضر واحدًا منه يوميًا يمكن أن يكون سرًا لصحة القلب، طول العمر، وحتى الوقاية من السرطان.

وهناك العديد من الفوائد لشرب الشاي الأخضر، وفقا لما نشر في موقع "EatingWell" و"RealSimple"، ومن أبرزها ما يلي :

ـ مضاد قوي للأكسدة والالتهابات:

يحتوي على مركب EGCG الذي يكافح الجذور الحرة ويحمي الجسم من الالتهابات المزمنة.

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

ـ يحافظ على صحة القلب:

يساعد في خفض الكوليسترول الضار وتحسين ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ـ يعزز الذاكرة ووظائف الدماغ:

بفضل الكافيين والـL‑ثيانين، يعزز التركيز والانتباه وقد يحمي من الزهايمر والتدهور العقلي.

ـ يساعد على فقدان الوزن:

يزيد من معدل التمثيل الغذائي وحرق الدهون، لذلك يُستخدم كثيرًا في أنظمة الدايت.

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

ـ ينظم مستويات السكر في الدم:

يحسّن من استجابة الجسم للأنسولين، مما يفيد مرضى السكري من النوع الثاني.

ـ يحارب البكتيريا ويحمي الأسنان:

يقضي على البكتيريا المسببة للتسوس ويقلل من رائحة الفم الكريهة.

ـ يجدد نضارة البشرة:

يساعد في علاج التهابات الجلد ويقلل من التجاعيد بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

ـ يحافظ على قوة العظام:

يساهم في الحد من فقدان الكثافة العظمية خاصة لدى النساء مع التقدم في السن.

ـ يقوّي جهاز المناعة:

يعزز استجابة الخلايا المناعية، مما يقلل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

ـ يطيل العمر:

تناوله بانتظام مرتبط بانخفاض معدلات الوفاة نتيجة الأمراض المزمنة، بحسب أبحاث يابانية.

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

نصائح لشرب الشاي الأخضر بأمان

ـ أفضل وقت لشربه: بين الوجبات أو في الصباح.

ـ يُنصح بتناول 3 إلى 5 أكواب يوميًا.

ـ لا تضف السكر أو الحليب، حتى لا تفقد فوائده.

ـ يُفضل تجنبه مباشرة بعد الطعام لعدم تقليل امتصاص الحديد.

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