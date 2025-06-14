يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

يعد الخردل من أكثر الأعشاب المهملة التي لا يعرف عدد كبير من الأشخاص فوائدها واستخداماتها بل البعض لم يسمع عنها من قبل.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نكشف لكم أهم الفوائد الصحية الرئيسية لتناول الخردل هي:

منع الشيخوخة المبكرة

بفضل مستوياته العالية من فيتامين E وفيتامين A، وهي عناصر غذائية لها تأثير مضاد للأكسدة، يمكن للخردل أن يمنح بشرتك مظهرًا أكثر تماسكًا ونضارة ويعمل عن طريق مكافحة أضرار الجذور الحرة في خلايا الجلد.

كما أن بذور الخردل غنية بأوميجا 9، الذي يزيد من امتصاص فيتامين أ وفيتامين هـ لتعزيز صحة الجلد.

تقوية جهاز المناعة

يُعزز الخردل مناعتك لاحتوائه على فيتاميني أ وهـ، وهما عنصران غذائيان يُساعدان في الحفاظ على صحة خلايا الدفاع الطبيعية لديك وهذا يُحسّن استجابة جهازك المناعي للعدوى التي تُسببها الفيروسات والبكتيريا والفطريات.



خفض أمراض القلب والسكتة الدماغية



تحتوي بذور الخردل على نسبة عالية من الدهون الجيدة، مثل اوميجا 3 ، والتي تساعد على خفض مستويات ا والكوليسترول الضار، والكوليسترول الكلي، والدهون الثلاثية.

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يمنع الخردل أيضًا تراكم الدهون داخل الأوعية الدموية ويعزز الدورة الدموية المثلى، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين أو النوبات القلبية أو السكتة الدماغية.

تعرف على الأطعمة الأخرى الغنية بأوميجا 3 التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



تنظيم الأمعاء

يُنظّم الخردل حركة الأمعاء أو القولون بفضل غناه بالألياف التي تُحفّز حركة الأمعاء الطبيعية وتُزيد من حجم البراز وهذا يُسهّل حركة الأمعاء ويُساعد في علاج الإمساك.

تعزيز التئام الجروح

يمكن أن يساعد الخردل في التئام الجروح لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات يمكنها منع العدوى وتقليل الالتهاب في المنطقة.

علاوةً على ذلك، لاحتوائه على فيتامين ك ، يُحسّن الخردل تخثر الدم، إذ يمنع النزيف ويُسرّع عملية الشفاء.

يساعد في منع التشنجات

يمكن أن يساعد الخردل الأصفر في الوقاية من تقلصات العضلات الناتجة عن التمارين الرياضية المكثفة ويُحسّن حمض الأسيتيك الموجود في الخردل من عمل الأستيل كولين، وهو ناقل عصبي مسؤول عن انقباض العضلات واسترخائها وهذا يُساعد في الوقاية من التقلصات أو تخفيفها.

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات الفوائد المحتملة للخردل لعلاج التقلصات.