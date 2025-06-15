أسطورة الزمالك: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية.. وهذه أوراقه الرابحة أمام ميسي

أكد جمال عبد الحميد، نجم الكرة المصرية السابق، أنه سيشجع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، خصوصًا أن هناك عددًا من لاعبي الفريق الأحمر سبق لهم التواجد في الزمالك، مثل زيزو، وإمام عاشور، وبن شرقي، وأحمد رضا.

وقال عبر برنامج «بلس 90» الذي يُبث على قناة النهار: التشكيل الأفضل للأهلي هو الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، وياسر إبراهيم، ومصطفى العش، ويحيى عطية الله، ومروان عطية، وحمدي فتحي، وإمام عاشور، وطاهر، ووسام أبو علي، وتريزيجيه.

وأضاف: خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، سيعمل وفقًا لفكر عماد النحاس، مساعده في البداية، خصوصًا أنه توج بلقب الدوري وفاز في آخر 6 مباريات، وخاصة في التشكيل الأساسي، وبعدها سيكون له دور في بعض الأمور الفنية داخل المستطيل الأخضر.

وأكمل: بالتأكيد المدرب شاهد بعض المباريات مؤخرًا للأهلي، وسوف يختار الطريقة الأنسب في الهجوم، وطريقة بناء الهجمة، ومن الممكن الاعتماد على إغلاق المناطق الدفاعية وكافة المساحات أمام إنتر ميامي.

وتابع: الأهلي لديه عدة أوراق رابحة، منهم أحمد زيزو، وأشرف بن شرقي، وحسين الشحات، الذي يُعتبر من أفضل اللاعبين في الأهلي ولديه خبرات كبيرة في كأس العالم للأندية.. ولو كان الأهلي متقدمًا في النتيجة، قد يلجأ إلى ضم لاعب وسط دفاعي مثل أليو ديانج.

وأشار إلى أن ليونيل ميسي لاعب مميز، والأقرب لمراقبته هو حمدي فتحي، لكن النجم الأرجنتيني عنصر خطير دائمًا، ومن الصعب مراقبته.