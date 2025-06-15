قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: إذا تعرضنا لهجوم من إيران فسنرد بأقصى قوة
مقتـ.ــل ضابط إسرائيلي في اشتباكات خان يونس جنوب قطاع غزة
زوجة في دعوى خلع: مهما ألبس مش عاجبه.. وبيقارني بكل الستات
دعاء لطلبة الثانوية العامة .. ردّديه حتى يطمئن قلبك على أبنائك
أسعار الدولار اليوم الأحد 15-6-2025 بمستهل تعاملات الأسبوع
كأس العالم للأندية| «بن رمضان»: أغلقنا صفحة إنتر ميامي ونركز في مباراة بالميراس
خسارة فيك التيشيرت.. محمد العدل يفتح النار على حسين الشحات بعد التعادل أمام إنتر ميامي
وسام أبو علي: أشعر بإحباط كبير جدًا لأننا لم ننجح في حصد الثلاث نقاط
كأس العالم للأندية| الشناوي: قدمنا مباراة كبيرة أمام إنتر ميامي.. وكنا مميزين
شاومينج يزعم تسريب أول امتحانات الثانوية العامة فجر اليوم.. والتعليم تنفي
خارجية روسيا: موسكو مستعدة لدعم جهود تسوية ملف البرنامج النووي الإيراني
موعد رأس السنة الهجرية 1447.. متى تستطلع دار الإفتاء هلال شهر المحرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى: زيزو ورقة رابحة أمام إنتر ميامي.. وهذه نصيحتي للجهاز الفني للأهلي

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد طارق يحيى، نجم الكرة المصرية السابق، أنه سعيد للغاية بوجود فريق مصري بحجم النادي الأهلي يمثل مصر في كأس العالم للأندية، متمنيًا التوفيق للفريق الأحمر أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الأهلي دخل التاريخ بوجوده في بطولة عظيمة وبجوار فرق كبيرة مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وقال عبر برنامج «بلس 90» الذي يُبث على قناة النهار: كأس العالم للأندية بطولة كبيرة وتضم فرقًا قوية، ولو كان تم إطلاقها منذ سنوات طويلة، لكان الأهلي والزمالك سوف يشاركان فيها بكل تأكيد. ومشاركة الأهلي سوف تمنحه أمورًا هامة مثل المكانة الرياضية والاجتماعية، بالإضافة إلى الحصول على دخل مالي كبير يتخطى 9 ملايين دولار.

وأضاف: التشكيل الأفضل للأهلي هو الشناوي، وهاني، وياسر إبراهيم، وأحمد بيكهام، والدبيس أو العش في مركز الظهير الأيسر، وأرى أن الأخير أفضل للفريق لمنح الأهلي قوة دفاعية، وحمدي فتحي، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومن الممكن أن يلعب مروان عطية على حساب ديانج، ومن الصعب وجود بن رمضان لأن الفريق لا يجب أن يدفع بعدد كبير من اللاعبين الجدد.. وفي الهجوم زيزو، ووسام أبو علي، وتريزيجيه.

وأوضح: الأهلي سوف يحتاج طاهر في الجزء الأخير من المباراة، وزيزو لو بدأ أساسيًا سيكون أفضل للأهلي، لأنه عندما يشارك بديلًا لا يقدم المستوى الأفضل، لذلك يجب الدفع به أساسيًا.

وتابع: لو كنت مكان ريبيرو، سأقوم بسؤال عماد النحاس حول بعض الأمور الخاصة بالتشكيل، والرأي الأخير يكون للمدير الفني. والأهلي يجب أن يلعب من أجل المكسب، ومن الممكن أن يلعب الفريق على التحولات السريعة أيضًا، وهو يضم لاعبين قادرين على ذلك.

وأكمل: الأهلي قادر على أن يلعب جيمًا مفتوحًا، والفريق ليس مطالبًا بتحقيق البطولة مطلقًا، وأقصى الطموحات هو الوصول لدور الـ16. والفريق يضم لاعبين قادرين على صناعة الفارق، وهناك لاعبين لديهم قدرات دفاعية وهجومية جيدة مثل ديانج، وحمدي فتحي، وإمام عاشور.

وأتم: زيزو من اللاعبين الذين قد يتم اللجوء إليهم في المباراة لو كان موجودًا على مقاعد البدلاء، وكذلك نيتس جراديشار أيضًا، خصوصًا أن وسام أبو علي وصل متأخرًا إلى أمريكا، وأفشة أيضًا من الأوراق الرابحة.

الأهلي أخبار الأهلي كأس العالم للأندية أخبار الرياضة إنتر ميامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

أسعار الذهب تحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 21 الآن .. أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025

عيار 21 الآن .. أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025

ارتباك وذعر ناطق الجيش الإسرائيلي

أفيخاي أدرعي يتلعثم على الهواء.. ارتباك وذعر ناطق الجيش الإسرائيلي يكشف عمق الصدمة الإيرانية

أرشيفية

اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران

إطلاق صواريخ

إيران تتوعد إسرائيل بهجمات عنيفة ومدمرة خلال ساعات

الأهلي وإنتر ميامي

رسميًا.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية 2025

صورة أرشيفية

رموا ضناهم ..ضبط شاب وفتاة أقاموا علاقة غير شرعية وتخلصا من الرضيع في طنطا

ذهب

عقب ارتفاعها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

لاختلال توازنها .. سقوط صغيرة من أعلى شرفة منزلها بالطابق الخامس بالمحلة

صورة أرشيفية

قنوع تنهي حياتها بـ قرص الموت في البلينا بسوهاج

النيابة العامة تدشن المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية «نبّت»

النيابة العامة تدشن المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية "نبت"

بالصور

ملابس البحر.. درة تستعرض جمالها على الشاطئ

درة
درة
درة

فستان بسيط.. ريهام عبد الغفور تستعرض رشاقتها

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

فيديو

ذكريات كريم محمود عبدالعزيز

في عيد ميلاده.. كريم محمود عبدالعزيز يكشف تفاصيل مؤثرة من حياته وذكرياته مع والده وأحمد زكي|فيديوجراف

ممدوح شاب مصري يتألق في صنع الحلويات التركي في منطقة وسط البلد

بالصور .. ممدوح شاب مصري يتألق في صنع الحلويات التركية بمنطقة وسط البلد|فيديوجراف

قواعد كأس العالم للأندية 2025

من كاميرات الحكام لتقنية التسلل.. تغييرات جذرية في كأس الأندية 2025|فيديوجراف

أحمد السقا يرفض دفن صديقه سليمان عيد

«تُربي الفنانين».. أحمد السقا يُفاجئ الجميع: لهذا السبب رفض دفن صديقه سليمان عيد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد