ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

يعد البطيخ من اشهى الأطعمة التي يمكن تناولها في فصل الصيف حيث أنه يحتوى على قدر كبير من الماء والفيتامينات ويخفف من حراره الجو بجانب المذاق الطيب.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت نكشف لكم أهم 3 الآثار الجانبية الشائعة للاكثار من البطيخ:

مشاكل الجهاز الهضمي

ويسبب مشاكل في الجهاز الهضمي حيث يحتوي البطيخ على الليكوبين، والتي عند تناولها كل يوم يمكن أن تؤدي إلى الغثيان ، والاسهال، وحرقة المعدة ، والالتهاب وغيرها.

يرفع نسبة السكر في الدم

يحتوي البطيخ على سكريات طبيعية ومؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع ، مما يعني أن على مرضى السكري الانتباه لكمية البطيخ التي يستهلكونها.

وينصخ الخبراء بتجنب عصر البطيخ لأنه قد يزيل الألياف ، مما يجعل السكر يصبح امتصاص الجسم للسكر أسهل، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات الجلوكوز في الجسم.

ردود فعل تحسسية

في حالات نادرة، قد يُعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البطيخ، وقد يُعانون من ردود فعل تحسسية مثل الشرى والتورم وصعوبة التنفس وفي الحالات الشديدة، قد يُسبب رد فعل تحسسي مما يؤدي إلى الحساسية المفرطة ، والتي في بعض الأحيان يمكن أن تهدد الحياة.

تنبيه

هذه الأضرار يسببها البطيخ للأشخاص الاصحاء عند الإكثار منه ولكن بالنسبة للمرضى وأصحاب الحالات الخاصة فقد يتعرضون للمضاعفات اخرى مما يحتم عليهم استشارة الطبيب لتنظيم النظام الغذائي المناسب لأنهم قد يتعرضون لمضاعفات أكثر خطورة عند الإسراف في تناول البطيخ.