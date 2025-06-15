سمير فرج: ما يجري بين إسرائيل وإيران الآن بمثابة حرب حقيقية

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن ما يجري حاليا بين إسرائيل وإيران يُعد بمثابة حرب حقيقية، مشيرًا إلى أن المواجهة الحالية تدور بين جيشين يُعدّان من بين أقوى 20 جيشا على مستوى العالم.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، قال سمير فرج: إن منطقة الشرق الأوسط تمر بلحظات شديدة الصعوبة وغير مسبوقة، لافتًا إلى أن إيران تمتلك قدرات عسكرية ومقومات كبرى تجعلها ليست بالدولة الهينة، بل إنها دولة كبيرة وتفوق إسرائيل من حيث القوة.

وأضاف أن إيران دولة كبيرة وأقوى من إسرائيل، كما أن الحرب الحالية بينهما محلية؛ طالما أمريكا تدعم إسرائيل دفاعيا ضد إيران، وفي حالة تصعيد أمريكا أكثر من ذلك؛ سيكون له عواقب سلبية قد تصل إلى غلق مضيق هرمز.

وأوضح سمير فرج، أن تل أبيب تعرضت لهجوم للمرة الأولى منذ عام 1948، وهو ما تسبب في هزة داخلية كبيرة، مؤكدًا أن هناك دولًا كبرى تسعى للتدخل؛ لوقف إطلاق النار، وإسرائيل نفسها ترغب في إنهاء التصعيد.

وأشار إلى أنه لا يستبعد احتمال تنفيذ هجوم إيراني جديد على إسرائيل خلال الساعات القادمة.